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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 13 бер, 2025 17:47
asti написав:
точно у Пумба 30 надо успеть погаситься
30-го до 18-00. У вас же в додатку повинно бути написано всі розклади по оплаті КЛ
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edgar_po
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Додано: Чет 13 бер, 2025 17:59
edgar_po написав: Navegantes написав:
1. Ніхто не заперечує, що є дохід 457,86 грн, якщо продати сьогодні
2. Уявімо, що я купую ту ж саму кількість 26 по 1041,67 грн (27083,42 грн) , при цьому доплачую 59,54 грн. Беремо цю суму з 457,86 грн, залишок 398,32 грн
ви приколюєтесь. Коли ви продаєте 26 шт. по 1039,38 грн. (27023,88 грн.) і в цей же день купуєте таку ж кількість по 1041,67 грн. (27083,88 грн.), вам треба докласти 59,54 грн. (це ваш збиток). А ці 457,86 грн. доходу входять у вашу суму 27023,88 грн., до якої вам ще треба докласти, щоб знову купити ті ж 26 шт.
"Коли ви продаєте 26 шт" - це значить, що вони у мене є. Це ж не акції шортити. Я придбав їх за 1021,77 грн, продав за 1039,88 грн. Чому ви не можете це розглянути як дві окремі операції
1. Купівля 16/01 - продажа 13/03
2. купівля 13/03 - продаж/погашення 04/06
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Navegantes
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Додано: Чет 13 бер, 2025 18:08
Navegantes написав:
Moveton вказав на різницю 59,54 грн, погоджуюсь
Згоден з вами стосовно трактування 982,13 грн, моя помилка. А от друга частина (стосовно 1332,36 грн) чомусь викликає в мене сумніви. Хоча, можливо, я знову помиляюсь.
Ще раз спробую порахувати, а ви вкажіть будь ласка де саме я "туплю"
1. Ніхто не заперечує, що є дохід 457,86 грн, якщо продати сьогодні
і більше нічого не робити
Navegantes написав:
2. Уявімо, що я купую ту ж саму кількість 26 по 1041,67 грн (27083,42 грн) , при цьому доплачую 59,54 грн. Беремо цю суму з 457,86 грн, залишок 398,32 грн
Ні . Ви берете всі 27083,42+берете у когось в борг 59,54
Navegantes написав:
3. Отримуємо погашення 27 982,50 грн. Дохід: 27 982,5 -27 083,42 + 398,32 = 1297,40 грн
Дохід: 27 982,5 -26644,02 початкові витрати -59,4 повернення боргу =1279,08
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vollena71
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Додано: Чет 13 бер, 2025 18:08
Navegantes написав:
1. Купівля 16/01 - продажа 13/03
2. купівля 13/03 - продаж/погашення 04/06
давайте по іншому:
16/01/25 у вас було 26566,02 грн
13/03/25 - продаж 26 шт стало 27023,88 грн (у т.ч. дохід 457,86 грн)
13/03/25 - купівля 26 шт * 1041,67 грн = 27083,42 грн. Але у вас лише 27023,88 грн.
І так далі....
На цьому, вибачте, все.
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edgar_po
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Додано: Чет 13 бер, 2025 18:13
edgar_po написав: Navegantes написав:
1. Купівля 16/01 - продажа 13/03
2. купівля 13/03 - продаж/погашення 04/06
давайте по іншому:
16/01/25 у вас було 26566,02 грн
13/03/25 - продаж 26 шт стало 27023,88 грн (у т.ч. дохід 457,86 грн)
13/03/25 - купівля 26 шт * 1041,67 грн = 27083,42 грн. Але у вас лише 27023,88 грн.
І так далі....
На цьому, вибачте, все.
Я зрозумів нарешті. Дякую!
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Додано: Чет 13 бер, 2025 18:15
Navegantes написав:
. Чому ви не можете це розглянути як дві окремі операції
1. Купівля 16/01 - продажа 13/03
2. купівля 13/03 - продаж/погашення 04/06
Тому що початкова задача порівняти з випадком купити за 26644.02 і тримати до погашення
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Додано: Чет 13 бер, 2025 18:16
vollena71 написав:
Дохід: 27 982,5 -26644,02 початкові витрати -59,4 повернення боргу =1279,08
Дякую, розібралися)
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Додано: Чет 13 бер, 2025 18:21
vollena71 написав: Navegantes написав:
. Чому ви не можете це розглянути як дві окремі операції
1. Купівля 16/01 - продажа 13/03
2. купівля 13/03 - продаж/погашення 04/06
Тому що початкова задача порівняти з випадком купити за 26644.02 і тримати до погашення
26566.02 грн - така початкова сума інвестицій була, але то вже неважливо. Я помилився в цифрах, визнаю.
Вигідніше тримати папери до погашення
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Додано: Чет 13 бер, 2025 18:37
asti написав:
На самом деле шансов нет, так как покупал бумагу с погашением 18.06.25.
Ну это гарантированное банкоспонсорство, если держать до погашения. Если успеть до конца грейса продать, то скорее всего будет плюс, но не шибкий.
asti написав:
А точно у Пумба 30 надо успеть погаситься - мне сказали до 29-го...??!
Мопед не мой. Я всего лишь процитировал официальный документ с сайта банка.
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Додано: Чет 13 бер, 2025 18:44
asti написав:
Короче, скупился в Пумбе за КР - (
Розжуйте будь ласка. Ви купляли в самому Пумбі, чи в Дії, чи в ICU, за гроші Пумба. Дякую
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