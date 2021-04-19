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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 796797798799>
Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 17:47

Re: Ринок ОВДП

  asti написав:точно у Пумба 30 надо успеть погаситься

30-го до 18-00. У вас же в додатку повинно бути написано всі розклади по оплаті КЛ
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 17:59

  edgar_po написав:
  Navegantes написав:1. Ніхто не заперечує, що є дохід 457,86 грн, якщо продати сьогодні
2. Уявімо, що я купую ту ж саму кількість 26 по 1041,67 грн (27083,42 грн) , при цьому доплачую 59,54 грн. Беремо цю суму з 457,86 грн, залишок 398,32 грн


ви приколюєтесь. Коли ви продаєте 26 шт. по 1039,38 грн. (27023,88 грн.) і в цей же день купуєте таку ж кількість по 1041,67 грн. (27083,88 грн.), вам треба докласти 59,54 грн. (це ваш збиток). А ці 457,86 грн. доходу входять у вашу суму 27023,88 грн., до якої вам ще треба докласти, щоб знову купити ті ж 26 шт.


"Коли ви продаєте 26 шт" - це значить, що вони у мене є. Це ж не акції шортити. Я придбав їх за 1021,77 грн, продав за 1039,88 грн. Чому ви не можете це розглянути як дві окремі операції
1. Купівля 16/01 - продажа 13/03
2. купівля 13/03 - продаж/погашення 04/06
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 18:08

  Navegantes написав:

Moveton вказав на різницю 59,54 грн, погоджуюсь
Згоден з вами стосовно трактування 982,13 грн, моя помилка. А от друга частина (стосовно 1332,36 грн) чомусь викликає в мене сумніви. Хоча, можливо, я знову помиляюсь.
Ще раз спробую порахувати, а ви вкажіть будь ласка де саме я "туплю"
1. Ніхто не заперечує, що є дохід 457,86 грн, якщо продати сьогодні

і більше нічого не робити
  Navegantes написав:2. Уявімо, що я купую ту ж саму кількість 26 по 1041,67 грн (27083,42 грн) , при цьому доплачую 59,54 грн. Беремо цю суму з 457,86 грн, залишок 398,32 грн

Ні . Ви берете всі 27083,42+берете у когось в борг 59,54
  Navegantes написав:3. Отримуємо погашення 27 982,50 грн. Дохід: 27 982,5 -27 083,42 + 398,32 = 1297,40 грн

Дохід: 27 982,5 -26644,02 початкові витрати -59,4 повернення боргу =1279,08
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 18:08

Re: Ринок ОВДП

  Navegantes написав:1. Купівля 16/01 - продажа 13/03
2. купівля 13/03 - продаж/погашення 04/06


давайте по іншому:
16/01/25 у вас було 26566,02 грн
13/03/25 - продаж 26 шт стало 27023,88 грн (у т.ч. дохід 457,86 грн)
13/03/25 - купівля 26 шт * 1041,67 грн = 27083,42 грн. Але у вас лише 27023,88 грн.
І так далі....
На цьому, вибачте, все.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 18:13

  edgar_po написав:
  Navegantes написав:1. Купівля 16/01 - продажа 13/03
2. купівля 13/03 - продаж/погашення 04/06


давайте по іншому:
16/01/25 у вас було 26566,02 грн
13/03/25 - продаж 26 шт стало 27023,88 грн (у т.ч. дохід 457,86 грн)
13/03/25 - купівля 26 шт * 1041,67 грн = 27083,42 грн. Але у вас лише 27023,88 грн.
І так далі....
На цьому, вибачте, все.


Я зрозумів нарешті. Дякую!
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 18:15

  Navegantes написав:. Чому ви не можете це розглянути як дві окремі операції
1. Купівля 16/01 - продажа 13/03
2. купівля 13/03 - продаж/погашення 04/06

Тому що початкова задача порівняти з випадком купити за 26644.02 і тримати до погашення
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 18:16

Re: Ринок ОВДП

  vollena71 написав:Дохід: 27 982,5 -26644,02 початкові витрати -59,4 повернення боргу =1279,08


Дякую, розібралися)
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 18:21

  vollena71 написав:
  Navegantes написав:. Чому ви не можете це розглянути як дві окремі операції
1. Купівля 16/01 - продажа 13/03
2. купівля 13/03 - продаж/погашення 04/06

Тому що початкова задача порівняти з випадком купити за 26644.02 і тримати до погашення


26566.02 грн - така початкова сума інвестицій була, але то вже неважливо. Я помилився в цифрах, визнаю.
Вигідніше тримати папери до погашення
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 18:37

  asti написав:На самом деле шансов нет, так как покупал бумагу с погашением 18.06.25.

Ну это гарантированное банкоспонсорство, если держать до погашения. Если успеть до конца грейса продать, то скорее всего будет плюс, но не шибкий.

  asti написав:А точно у Пумба 30 надо успеть погаситься - мне сказали до 29-го...??!

Мопед не мой. Я всего лишь процитировал официальный документ с сайта банка.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 18:44

  asti написав:Короче, скупился в Пумбе за КР - (

Розжуйте будь ласка. Ви купляли в самому Пумбі, чи в Дії, чи в ICU, за гроші Пумба. Дякую
angra
 
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