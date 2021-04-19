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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 796797798799
Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 18:45

  asti написав:Короче, скупился в Пумбе за КР - покупаю бумаги и не совсем понимаю зачем я их беру в кредит - ладно бы ещё доллар рос - так ведь нет - а ведь до конца апреля придется долг закрыть, а долгов уже прилично так набежало - как бы не пришлось убытки считать... :( :( :(

Можна так, по майстерські.
1. Якщо на карті ВМ є заборгованість з грейсом до 30.3 гасимо її, додавши відповідну суму.
2. Купуємо з неї ОВГЗ ...30635 на весь КЛ з погашенням 30.4 не е-педтримку ПУМБ.
3. Сподіваємось, що встигнемо 30.4 до 18:00 перекинути погашення з ЕП на ВМ, маючи необхідну суму для підстраховки і час, щоб встигнути.
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 18:51

  moveton написав:
  asti написав:На самом деле шансов нет, так как покупал бумагу с погашением 18.06.25.

Ну это гарантированное банкоспонсорство, если держать до погашения. Если успеть до конца грейса продать, то скорее всего будет плюс, но не шибкий.

Продать раньше не получится так как хранитель Укргазбанк. Продам валюту и погашу кредит заранее, а затем, возможно, ещё куплю в лимите. Будем посмотреть, главное чтобы финмон Пумба не возбудился раньше времени.
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 18:59

  asti написав:Продать раньше не получится так как хранитель Укргазбанк. Продам валюту и погашу кредит заранее, а затем, возможно, ещё куплю в лимите.

Иными словами, продать доллары, чтобы купить гривнеОВГЗ? Гетьманцев одобряет! В 2019м популярная тема была. Если считать, что доллар не растёт, то таки выгодная.

  asti написав:Будем посмотреть, главное чтобы финмон Пумба не возбудился раньше времени.

Кстати да, может быть интересно. Мне на Сенсопидтримку покупки с нескольких кредиток вчера ICU погасил. На треть - самого же Сенса. До лимита по анкете далеко, но вылетел за 400к одной операции. Уже сегодня финмон от меня хочет всевозможных доказательств, что это были ОВГЗ, что их купил я и что за белое бабло. Впрочем, за суммы в пределах одного КЛ думаю, что дёргаться не будет.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 19:24

  Visky написав:
  asti написав:Короче, скупился в Пумбе за КР - покупаю бумаги и не совсем понимаю зачем я их беру в кредит - ладно бы ещё доллар рос - так ведь нет - а ведь до конца апреля придется долг закрыть, а долгов уже прилично так набежало - как бы не пришлось убытки считать... :( :( :(

Можна так, по майстерські.
1. Якщо на карті ВМ є заборгованість з грейсом до 30.3 гасимо її, додавши відповідну суму.
2. Купуємо з неї ОВГЗ ...30635 на весь КЛ з погашенням 30.4 не е-педтримку ПУМБ.
3. Сподіваємось, що встигнемо 30.4 до 18:00 перекинути погашення з ЕП на ВМ, маючи необхідну суму для підстраховки і час, щоб встигнути.


Вчора ПУМБ зарахував о 16:25 погашення від ІКУ, в 17:07 - від Сенса. Тобто, до 18.00 був час перекинути між рахунками, але ж як буде зарахування 30/04...
Січневе погашення від Укргаза на Сенс заходило після 19.00. Підстраховка в таких випадках точно не завадить
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 20:09

  asti написав:Короче, скупился в Пумбе за КР - покупаю бумаги и не совсем понимаю зачем я их беру в кредит - ладно бы ещё доллар рос - так ведь нет - а ведь до конца апреля придется долг закрыть, а долгов уже прилично так набежало - как бы не пришлось убытки считать... :( :( :(

вопрос успеет ли банк брокер выплатить тело и проценты 30.04 чтобы можно было вовремя погасить до 18:00
Востаннє редагувалось Алексей77 в Чет 13 бер, 2025 20:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 20:11

  Navegantes написав:
  edgar_po написав:
  Navegantes написав:1. Ніхто не заперечує, що є дохід 457,86 грн, якщо продати сьогодні
2. Уявімо, що я купую ту ж саму кількість 26 по 1041,67 грн (27083,42 грн) , при цьому доплачую 59,54 грн. Беремо цю суму з 457,86 грн, залишок 398,32 грн


ви приколюєтесь. Коли ви продаєте 26 шт. по 1039,38 грн. (27023,88 грн.) і в цей же день купуєте таку ж кількість по 1041,67 грн. (27083,88 грн.), вам треба докласти 59,54 грн. (це ваш збиток). А ці 457,86 грн. доходу входять у вашу суму 27023,88 грн., до якої вам ще треба докласти, щоб знову купити ті ж 26 шт.


"Коли ви продаєте 26 шт" - це значить, що вони у мене є. Це ж не акції шортити. Я придбав їх за 1021,77 грн, продав за 1039,88 грн. Чому ви не можете це розглянути як дві окремі операції
1. Купівля 16/01 - продажа 13/03
2. купівля 13/03 - продаж/погашення 04/06



От би всі ці затяжні, страшні розрахунки спрямувати в правильне русло... 🤔

От, наприклад, у Сенсі страшно впала прибутковість овдп до 24.2.27р. Всього 13.5%
Отже, наразі ціна купівлі дуже завищена. Втім, для продажу таки низькувата. Бо різниця аж 37! 😳

Цікаво, чи вигідно їх продати і купити під 18%
Чи може це сенс просто заманює.... 🤔


PS

Схоже на те, що продавати вигідно...
Вже був отриматий купон 9435, реінвест і ще раз отриманий другий, недавно.
Сумарно ~19670.
Навіть якщо продати по заниж.ціні -- вже буде 18.8%!
А продавали як 17%! 😳

Єдине що тут незрозуміло -- навіщо Сенс (чи хто там вище) так занижує прибутковість овдп 27року, що їх вигідно гасити вже і зараз... 🤔
Востаннє редагувалось Bobua в Чет 13 бер, 2025 20:30, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 20:12

Navegantes До війни були випадки коли МФ погашення робив після 18:00 і УГБ зараховував наступного дня
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 20:51

Re: Ринок ОВДП

Переводы внешние по СЭП по айбану на выходных сб и вс работают?
Востаннє редагувалось Алексей77 в Чет 13 бер, 2025 20:54, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 20:52

  Алексей77 написав:
  asti написав:Короче, скупился в Пумбе за КР - покупаю бумаги и не совсем понимаю зачем я их беру в кредит - ладно бы ещё доллар рос - так ведь нет - а ведь до конца апреля придется долг закрыть, а долгов уже прилично так набежало - как бы не пришлось убытки считать... :( :( :(

вопрос успеет ли банк брокер выплатить тело и проценты 30.04 чтобы можно было вовремя погасить до 18:00

Блин... Я уже заколебался повторять: я купил бумагу с погашением НЕ 30.04.25, а 18.06.25!!! Поэтому на грейс
я в принципе не рассчитываю!
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