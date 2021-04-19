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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 797798799800
Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 21:40

  Алексей77 написав:Переводы внешние по СЭП по айбану на выходных сб и вс работают?
Не у всіх банків. Тобто сама СЕП працює, але не всі банки виконують відправку і зарахування. Потрібно, щоб і банк-відправник і банк-отримувач це робили. Зазвичай, крупні, системні банки це роблять, маленкі, кептивні - ні
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 21:50

  Navegantes написав:
  Visky написав:
  asti написав:Короче, скупился в Пумбе за КР - покупаю бумаги и не совсем понимаю зачем я их беру в кредит - ладно бы ещё доллар рос - так ведь нет - а ведь до конца апреля придется долг закрыть, а долгов уже прилично так набежало - как бы не пришлось убытки считать... :( :( :(

Можна так, по майстерські.
1. Якщо на карті ВМ є заборгованість з грейсом до 30.3 гасимо її, додавши відповідну суму.
2. Купуємо з неї ОВГЗ ...30635 на весь КЛ з погашенням 30.4 не е-педтримку ПУМБ.
3. Сподіваємось, що встигнемо 30.4 до 18:00 перекинути погашення з ЕП на ВМ, маючи необхідну суму для підстраховки і час, щоб встигнути.


Вчора ПУМБ зарахував о 16:25 погашення від ІКУ, в 17:07 - від Сенса. Тобто, до 18.00 був час перекинути між рахунками, але ж як буде зарахування 30/04...
Січневе погашення від Укргаза на Сенс заходило після 19.00. Підстраховка в таких випадках точно не завадить


Аналогічний випадок, але з дещо іншим результатом. У тієї ж ІКУ гроші від погашення 0213 з’явилися сьогодні!!! Біля 01.30, зразу ж підтвердив запит щодо перерахування на ПУМБ, зайшли на ПУМБ сьогодні біля 13 години (після дзвінків до ІКУ). Так що така собі справі із грейсом впритул…
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 22:26

Re: Ринок ОВДП

  VASH написав:Аналогічний випадок, але з дещо іншим результатом. У тієї ж ІКУ гроші від погашення 0213 з’явилися сьогодні!!! Біля 01.30, зразу ж підтвердив запит щодо перерахування на ПУМБ, зайшли на ПУМБ сьогодні біля 13 години (після дзвінків до ІКУ). Так що така собі справі із грейсом впритул…


У вас мабуть той випадок, коли гроші падають на рахунок в ІКУ (тобто куплялися не через ДІЮ) на наступний після погашення день і вивести їх можна, подавши окреме доручення в ICU Trade.
В моєму випадку була автоматична виплата по ОВДП, придбаних в ДІЇ через ІКУ та Сенс на єПідтримку ПУМБ
Navegantes
 
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