Не у всіх банків. Тобто сама СЕП працює, але не всі банки виконують відправку і зарахування. Потрібно, щоб і банк-відправник і банк-отримувач це робили. Зазвичай, крупні, системні банки це роблять, маленкі, кептивні - ні
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 13 бер, 2025 21:40
Не у всіх банків. Тобто сама СЕП працює, але не всі банки виконують відправку і зарахування. Потрібно, щоб і банк-відправник і банк-отримувач це робили. Зазвичай, крупні, системні банки це роблять, маленкі, кептивні - ні
Додано: Чет 13 бер, 2025 21:50
Аналогічний випадок, але з дещо іншим результатом. У тієї ж ІКУ гроші від погашення 0213 з’явилися сьогодні!!! Біля 01.30, зразу ж підтвердив запит щодо перерахування на ПУМБ, зайшли на ПУМБ сьогодні біля 13 години (після дзвінків до ІКУ). Так що така собі справі із грейсом впритул…
Додано: Чет 13 бер, 2025 22:26
Re: Ринок ОВДП
У вас мабуть той випадок, коли гроші падають на рахунок в ІКУ (тобто куплялися не через ДІЮ) на наступний після погашення день і вивести їх можна, подавши окреме доручення в ICU Trade.
В моєму випадку була автоматична виплата по ОВДП, придбаних в ДІЇ через ІКУ та Сенс на єПідтримку ПУМБ
Додано: Чет 13 бер, 2025 22:35
Ха...
Але ж у Сенсі ці бенчОвдп у переліку, які вони готові продати!
Тобто думка, що вони готові купити дорого, аби резерви поповнити -- якось вже не діє...
Хіба що, це фіктивний продаж. Просто аби клієнти одразу бачили, що вигідно продати, а не пролистували всі свої овдп?
Але знову ха...
30.9.26 -- теж вигідно, мабуть, здати. Вони теж 13.5%
Але у продажі відсутні...
Додано: Чет 13 бер, 2025 23:03
Почему? Условный МТБ пополняет себе резервы и готов за такие бумаги платить втридорога потому, что даже так выгоднее, чем закапывать деньги на беспроцентном счёте в НБУ. Сенс их скупает у своих клиентов с неслабым спредом, чтобы себя не обидеть, но за счёт сильно задранного ask и bid получается для клиентов выгодным. Что не так? Что не каждая такая выставлена в публичную продажу - а обязана? Их может и нет в наличии, чтобы продавать, а желающие прикупить в обход SSA имеются.
Додано: П'ят 14 бер, 2025 06:28
Re: Ринок ОВДП
Если в пумбе просрочить погашение то есть выполнить его не до 18:00 а условно на 2 часа позже какие будут последствия по переплате?
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