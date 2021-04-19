Алексей77 написав:Переводы внешние по СЭП по айбану на выходных сб и вс работают?
Не у всіх банків. Тобто сама СЕП працює, але не всі банки виконують відправку і зарахування. Потрібно, щоб і банк-відправник і банк-отримувач це робили. Зазвичай, крупні, системні банки це роблять, маленкі, кептивні - ні
asti написав:Короче, скупился в Пумбе за КР - покупаю бумаги и не совсем понимаю зачем я их беру в кредит - ладно бы ещё доллар рос - так ведь нет - а ведь до конца апреля придется долг закрыть, а долгов уже прилично так набежало - как бы не пришлось убытки считать...
Можна так, по майстерські. 1. Якщо на карті ВМ є заборгованість з грейсом до 30.3 гасимо її, додавши відповідну суму. 2. Купуємо з неї ОВГЗ ...30635 на весь КЛ з погашенням 30.4 не е-педтримку ПУМБ. 3. Сподіваємось, що встигнемо 30.4 до 18:00 перекинути погашення з ЕП на ВМ, маючи необхідну суму для підстраховки і час, щоб встигнути.
Вчора ПУМБ зарахував о 16:25 погашення від ІКУ, в 17:07 - від Сенса. Тобто, до 18.00 був час перекинути між рахунками, але ж як буде зарахування 30/04... Січневе погашення від Укргаза на Сенс заходило після 19.00. Підстраховка в таких випадках точно не завадить
Аналогічний випадок, але з дещо іншим результатом. У тієї ж ІКУ гроші від погашення 0213 з’явилися сьогодні!!! Біля 01.30, зразу ж підтвердив запит щодо перерахування на ПУМБ, зайшли на ПУМБ сьогодні біля 13 години (після дзвінків до ІКУ). Так що така собі справі із грейсом впритул…
VASH написав:Аналогічний випадок, але з дещо іншим результатом. У тієї ж ІКУ гроші від погашення 0213 з’явилися сьогодні!!! Біля 01.30, зразу ж підтвердив запит щодо перерахування на ПУМБ, зайшли на ПУМБ сьогодні біля 13 години (після дзвінків до ІКУ). Так що така собі справі із грейсом впритул…
У вас мабуть той випадок, коли гроші падають на рахунок в ІКУ (тобто куплялися не через ДІЮ) на наступний після погашення день і вивести їх можна, подавши окреме доручення в ICU Trade. В моєму випадку була автоматична виплата по ОВДП, придбаних в ДІЇ через ІКУ та Сенс на єПідтримку ПУМБ
Ха... Але ж у Сенсі ці бенчОвдп у переліку, які вони готові продати!
Тобто думка, що вони готові купити дорого, аби резерви поповнити -- якось вже не діє... Хіба що, це фіктивний продаж. Просто аби клієнти одразу бачили, що вигідно продати, а не пролистували всі свої овдп?
Але знову ха... 30.9.26 -- теж вигідно, мабуть, здати. Вони теж 13.5% Але у продажі відсутні...
Bobua написав:Тобто думка, що вони готові купити дорого, аби резерви поповнити -- якось вже не діє...
Почему? Условный МТБ пополняет себе резервы и готов за такие бумаги платить втридорога потому, что даже так выгоднее, чем закапывать деньги на беспроцентном счёте в НБУ. Сенс их скупает у своих клиентов с неслабым спредом, чтобы себя не обидеть, но за счёт сильно задранного ask и bid получается для клиентов выгодным. Что не так? Что не каждая такая выставлена в публичную продажу - а обязана? Их может и нет в наличии, чтобы продавать, а желающие прикупить в обход SSA имеются.
А интересно всё-таки работает наша банковская система. Мне, официально не работающему человеку без недвижимого и движимого имущества, банки одолжили совокупно почти 350000 гривен! Которые я теоретически могу не вернуть и с меня ничего не взыщешь! 😚😚😚
asti написав:А интересно всё-таки работает наша банковская система. Мне, официально не работающему человеку без недвижимого и движимого имущества, банки одолжили совокупно почти 350000 гривен! Которые я теоретически могу не вернуть и с меня ничего не взыщешь! 😚😚😚
У вас є обліжки -- відносно високоліквідний актив. Так шо є шо ареШтовувати. Так шо продавайте обліжки, купуйте машину, тікайте закордон і вже не повертайтеся
asti написав:интересно всё-таки работает наша банковская система
Саме так. А мені кажуть, що іпотеку на 2 млн не дадуть, максимум 600 тис., хоча в мене і річний дохід більше ніж вони хочуть дати і ОВДП на більшу суму і навіть довго тривалі депозити майже на таку суму є.