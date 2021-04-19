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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 14 бер, 2025 14:03
Дюрі-бачі написав: asti написав:
интересно всё-таки работает наша банковская система
Саме так: їм не цікаві люди, які повернуть борг вчасно без штрафів і переплат - от мені іпотеку на 2 млн не можуть дати, максимум 600 тис., хоча в мене і річний дохід більше 600 тис. і ОВДП на більшу суму є і навіть довготривалі депозити майже на таку суму є.
Але ж у вас є сім'я: діти, дружина, мати пенсіонерка і вже купа кредиток. Подивиться свій рейтінг в УБКІ, якщо він менше 500, то вам іпотеку не дадуть ((
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Amethyst
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 14:24
Amethyst написав:
одивиться свій рейтінг в УБКІ, якщо він менше 500,
Не пошкодував 70 гривень, рейтинг "Дуже високий, 560 балів"
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 14:25
Нащ йому іпотека , якщо в нього ті 2млн вже є )))
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lamal
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 14:45
Дюрі-бачі написав: Amethyst написав:
одивиться свій рейтінг в УБКІ, якщо він менше 500,
Не пошкодував 70 гривень, рейтинг "Дуже високий, 560 балів"
Взагалі то рейтинг показує нашару. Треба просто встановити застосунок, подивитися, і можна видалити
Рейтинг чудовий!
Я б видав іпотеку
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Amethyst
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