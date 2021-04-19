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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 799800801802>
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 14:03

  Дюрі-бачі написав:
  asti написав:интересно всё-таки работает наша банковская система

Саме так: їм не цікаві люди, які повернуть борг вчасно без штрафів і переплат - от мені іпотеку на 2 млн не можуть дати, максимум 600 тис., хоча в мене і річний дохід більше 600 тис. і ОВДП на більшу суму є і навіть довготривалі депозити майже на таку суму є.
Але ж у вас є сім'я: діти, дружина, мати пенсіонерка і вже купа кредиток. Подивиться свій рейтінг в УБКІ, якщо він менше 500, то вам іпотеку не дадуть ((
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 14:24

Re: Ринок ОВДП

  Amethyst написав:одивиться свій рейтінг в УБКІ, якщо він менше 500,

Не пошкодував 70 гривень, рейтинг "Дуже високий, 560 балів"
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 14:25

Re: Ринок ОВДП

Нащ йому іпотека , якщо в нього ті 2млн вже є )))
lamal
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 14:45

  Дюрі-бачі написав:
  Amethyst написав:одивиться свій рейтінг в УБКІ, якщо він менше 500,

Не пошкодував 70 гривень, рейтинг "Дуже високий, 560 балів"

Взагалі то рейтинг показує нашару. Треба просто встановити застосунок, подивитися, і можна видалити
Рейтинг чудовий!
Я б видав іпотеку 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 16:36

До которого часа в Дии можно купить по сегодняшней цене?
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 16:44

  asti написав:До которого часа в Дии можно купить по сегодняшней цене?


16.30
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 17:15

  Navegantes написав:
  asti написав:До которого часа в Дии можно купить по сегодняшней цене?

16.30

Это разве не от конкретного продавца зависит? Хотя согласен, что 16:30 - это один из действующих сейчас вариантов.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 17:18

  Алексей77 написав:Если в пумбе просрочить погашение то есть выполнить его не до 18:00 а условно на 2 часа позже какие будут последствия по переплате?

Ви думаєте, за прострочку на 2с наслідків не буде?
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 17:20

  moveton написав:
  Navegantes написав:
  asti написав:До которого часа в Дии можно купить по сегодняшней цене?

16.30

Это разве не от конкретного продавца зависит? Хотя согласен, что 16:30 - это один из действующих сейчас вариантов.
ІСУ до 16:30, КІНТО до 17:30
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 17:36

  Дюрі-бачі написав:
  asti написав:интересно всё-таки работает наша банковская система

Саме так: їм не цікаві люди, які повернуть борг вчасно без штрафів і переплат - от мені іпотеку на 2 млн не можуть дати, максимум 600 тис., хоча в мене і річний дохід більше 600 тис. і ОВДП на більшу суму є і навіть довготривалі депозити майже на таку суму є.
Підтримую, теж дійшов до такого висновку. От мені надали КЛ переважна частина банків, окрім Жлобуса. Після моїх прохань, а також періодично, вони дивляться мою кредитну історію і бачать, що з мене не було жодного стягнення, все погашалось в грейс, і КЛ не дають. Логічно, що кредитна система живиться штрафами, грейсники їм не вигідні.
Грейсом зацікавлюють, сподіваясь на статистичні штрафи. Це як лоукостери заманюють низькими цінами, а прибуток отримують від пікових продажів, багажних зборів і штрафів за невиконання неуважними клієнтами різних умов, наприклад за перевищення розмірів або ваги ручної поклажі
Visky
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