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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 14 бер, 2025 14:03
Дюрі-бачі написав: asti написав:
интересно всё-таки работает наша банковская система
Саме так: їм не цікаві люди, які повернуть борг вчасно без штрафів і переплат - от мені іпотеку на 2 млн не можуть дати, максимум 600 тис., хоча в мене і річний дохід більше 600 тис. і ОВДП на більшу суму є і навіть довготривалі депозити майже на таку суму є.
Але ж у вас є сім'я: діти, дружина, мати пенсіонерка і вже купа кредиток. Подивиться свій рейтінг в УБКІ, якщо він менше 500, то вам іпотеку не дадуть ((
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Amethyst
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 14:24
Amethyst написав:
одивиться свій рейтінг в УБКІ, якщо він менше 500,
Не пошкодував 70 гривень, рейтинг "Дуже високий, 560 балів"
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 14:25
Нащ йому іпотека , якщо в нього ті 2млн вже є )))
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lamal
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 14:45
Дюрі-бачі написав: Amethyst написав:
одивиться свій рейтінг в УБКІ, якщо він менше 500,
Не пошкодував 70 гривень, рейтинг "Дуже високий, 560 балів"
Взагалі то рейтинг показує нашару. Треба просто встановити застосунок, подивитися, і можна видалити
Рейтинг чудовий!
Я б видав іпотеку
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Amethyst
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 16:36
До которого часа в Дии можно купить по сегодняшней цене?
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asti
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 16:44
asti написав:
До которого часа в Дии можно купить по сегодняшней цене?
16.30
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Navegantes
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 17:15
Navegantes написав: asti написав:
До которого часа в Дии можно купить по сегодняшней цене?
16.30
Это разве не от конкретного продавца зависит? Хотя согласен, что 16:30 - это один из действующих сейчас вариантов.
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moveton
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 17:18
Алексей77 написав:
Если в пумбе просрочить погашение то есть выполнить его не до 18:00 а условно на 2 часа позже какие будут последствия по переплате?
Ви думаєте, за прострочку на 2с наслідків не буде?
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 17:20
moveton написав: Navegantes написав: asti написав:
До которого часа в Дии можно купить по сегодняшней цене?
16.30
Это разве не от конкретного продавца зависит? Хотя согласен, что 16:30 - это один из действующих сейчас вариантов.
ІСУ до 16:30, КІНТО до 17:30
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 17:36
Дюрі-бачі написав: asti написав:
интересно всё-таки работает наша банковская система
Саме так: їм не цікаві люди, які повернуть борг вчасно без штрафів і переплат - от мені іпотеку на 2 млн не можуть дати, максимум 600 тис., хоча в мене і річний дохід більше 600 тис. і ОВДП на більшу суму є і навіть довготривалі депозити майже на таку суму є.
Підтримую, теж дійшов до такого висновку. От мені надали КЛ переважна частина банків, окрім Жлобуса. Після моїх прохань, а також періодично, вони дивляться мою кредитну історію і бачать, що з мене не було жодного стягнення, все погашалось в грейс, і КЛ не дають. Логічно, що кредитна система живиться штрафами, грейсники їм не вигідні.
Грейсом зацікавлюють, сподіваясь на статистичні штрафи. Це як лоукостери заманюють низькими цінами, а прибуток отримують від пікових продажів, багажних зборів і штрафів за невиконання неуважними клієнтами різних умов, наприклад за перевищення розмірів або ваги ручної поклажі
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