Додано: П'ят 14 бер, 2025 18:05

Visky написав: Після моїх прохань, а також періодично, вони дивляться мою кредитну історію і бачать, що з мене не було жодного стягнення, все погашалось в грейс, і КЛ не дають. Логічно, що кредитна система живиться штрафами, грейсники їм не вигідні.

Грейсом зацікавлюють, сподіваясь на статистичні штрафи. Після моїх прохань, а також періодично, вони дивляться мою кредитну історію і бачать, що з мене не було жодного стягнення, все погашалось в грейс, і КЛ не дають. Логічно, що кредитна система живиться штрафами, грейсники їм не вигідні.Грейсом зацікавлюють, сподіваясь на статистичні штрафи.

Не знаю, не знаю. TAS, Unex, ПУМБ, Sense, Idea поднимали. Даже БВР на 50% увеличивал. Из Idea совсем недавно звонили и звали в отделение, чтобы ещё 50к накинуть. Почему грейс банку не выгоден, если клиент, конечно, не ОВГЗ покупает, а более обычные товары, где банку достаётся комис эквайринга? Понятно, что без грейса банк бы заработал на тех же покупках больше, но и с грейсом он в плюсе. Тогда уж кэшбек в первую очередь не выгоден, а его почему-то кто попало вводит, ещё и может быть больше за кредитные, хотя казалось бы кредит - это банку лишние расходы. Тут, правда, плюрализм: в каких-то банках больше за кредитные, а в каких-то за свои. Видимо, у каждого своя экономическая теория.