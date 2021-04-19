|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 14 бер, 2025 18:05
Visky написав:
Після моїх прохань, а також періодично, вони дивляться мою кредитну історію і бачать, що з мене не було жодного стягнення, все погашалось в грейс, і КЛ не дають. Логічно, що кредитна система живиться штрафами, грейсники їм не вигідні.
Грейсом зацікавлюють, сподіваясь на статистичні штрафи.
Не знаю, не знаю. TAS, Unex, ПУМБ, Sense, Idea поднимали. Даже БВР на 50% увеличивал. Из Idea совсем недавно звонили и звали в отделение, чтобы ещё 50к накинуть. Почему грейс банку не выгоден, если клиент, конечно, не ОВГЗ покупает, а более обычные товары, где банку достаётся комис эквайринга? Понятно, что без грейса банк бы заработал на тех же покупках больше, но и с грейсом он в плюсе. Тогда уж кэшбек в первую очередь не выгоден, а его почему-то кто попало вводит, ещё и может быть больше за кредитные, хотя казалось бы кредит - это банку лишние расходы. Тут, правда, плюрализм: в каких-то банках больше за кредитные, а в каких-то за свои. Видимо, у каждого своя экономическая теория.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5281
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 616 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
Додано: П'ят 14 бер, 2025 18:58
Navegantes написав: asti написав:
До которого часа в Дии можно купить по сегодняшней цене?
16.30
Дякую. Встиг у Газі. (За свої!)
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4301
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 738 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 14 бер, 2025 19:50
Підкажіть будь ласка. Я коли купував на сайті Привата то підписував SmartID. Це те саме що і Діяпідпис, чи для купівлі в застосунку потрібно отримати Дія підпис.
-
angra
-
-
- Повідомлень: 235
- З нами з: 21.02.11
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3
|3043
|
|
|1
|2594
|
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
|
|62
|96076
|
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2
|