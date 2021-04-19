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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 799800801802
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 18:05

Re: Ринок ОВДП

  Visky написав:Після моїх прохань, а також періодично, вони дивляться мою кредитну історію і бачать, що з мене не було жодного стягнення, все погашалось в грейс, і КЛ не дають. Логічно, що кредитна система живиться штрафами, грейсники їм не вигідні.
Грейсом зацікавлюють, сподіваясь на статистичні штрафи.

Не знаю, не знаю. TAS, Unex, ПУМБ, Sense, Idea поднимали. Даже БВР на 50% увеличивал. Из Idea совсем недавно звонили и звали в отделение, чтобы ещё 50к накинуть. Почему грейс банку не выгоден, если клиент, конечно, не ОВГЗ покупает, а более обычные товары, где банку достаётся комис эквайринга? Понятно, что без грейса банк бы заработал на тех же покупках больше, но и с грейсом он в плюсе. Тогда уж кэшбек в первую очередь не выгоден, а его почему-то кто попало вводит, ещё и может быть больше за кредитные, хотя казалось бы кредит - это банку лишние расходы. Тут, правда, плюрализм: в каких-то банках больше за кредитные, а в каких-то за свои. Видимо, у каждого своя экономическая теория.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 18:58

  Navegantes написав:
  asti написав:До которого часа в Дии можно купить по сегодняшней цене?

16.30
Дякую. Встиг у Газі. (За свої!)
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 19:50

Re: Ринок ОВДП

Підкажіть будь ласка. Я коли купував на сайті Привата то підписував SmartID. Це те саме що і Діяпідпис, чи для купівлі в застосунку потрібно отримати Дія підпис.
angra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 19:56

  angra написав:Підкажіть будь ласка. Я коли купував на сайті Привата то підписував SmartID. Це те саме що і Діяпідпис,

Разные. То подпись от Привата. К Дие никак не относится. Какие-то вещи можно подписывать и тем и другим на выбор, но не все.

  angra написав:чи для купівлі в застосунку потрібно отримати Дія підпис.

Смотря в каком. Например, в Sense Super App - нет.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 20:16

  Amethyst написав:
  asti написав:А интересно всё-таки работает наша банковская система. Мне, официально не работающему человеку без недвижимого и движимого имущества, банки одолжили совокупно почти 350000 гривен! Которые я теоретически могу не вернуть и с меня ничего не взыщешь! 😚😚😚
У вас є обліжки -- відносно високоліквідний актив.
Так шо є шо ареШтовувати.
Так шо продавайте обліжки, купуйте машину, тікайте закордон і вже не повертайтеся :P
Ви напевно жартуєте?
Пережити війну і тікати... Навіщо??! 🤯🤯🤯
asti
 
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  #<1 ... 799800801802
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