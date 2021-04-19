RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 800801802803>
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 18:05

Re: Ринок ОВДП

  Visky написав:Після моїх прохань, а також періодично, вони дивляться мою кредитну історію і бачать, що з мене не було жодного стягнення, все погашалось в грейс, і КЛ не дають. Логічно, що кредитна система живиться штрафами, грейсники їм не вигідні.
Грейсом зацікавлюють, сподіваясь на статистичні штрафи.

Не знаю, не знаю. TAS, Unex, ПУМБ, Sense, Idea поднимали. Даже БВР на 50% увеличивал. Из Idea совсем недавно звонили и звали в отделение, чтобы ещё 50к накинуть. Почему грейс банку не выгоден, если клиент, конечно, не ОВГЗ покупает, а более обычные товары, где банку достаётся комис эквайринга? Понятно, что без грейса банк бы заработал на тех же покупках больше, но и с грейсом он в плюсе. Тогда уж кэшбек в первую очередь не выгоден, а его почему-то кто попало вводит, ещё и может быть больше за кредитные, хотя казалось бы кредит - это банку лишние расходы. Тут, правда, плюрализм: в каких-то банках больше за кредитные, а в каких-то за свои. Видимо, у каждого своя экономическая теория.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5286
З нами з: 23.03.18
Подякував: 47 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
 
4
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 18:58

  Navegantes написав:
  asti написав:До которого часа в Дии можно купить по сегодняшней цене?

16.30
Дякую. Встиг у Газі. (За свої!)
asti
 
Повідомлень: 4302
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 738 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 19:50

Re: Ринок ОВДП

Підкажіть будь ласка. Я коли купував на сайті Привата то підписував SmartID. Це те саме що і Діяпідпис, чи для купівлі в застосунку потрібно отримати Дія підпис.
angra
 
Повідомлень: 236
З нами з: 21.02.11
Подякував: 5 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 19:56

  angra написав:Підкажіть будь ласка. Я коли купував на сайті Привата то підписував SmartID. Це те саме що і Діяпідпис,

Разные. То подпись от Привата. К Дие никак не относится. Какие-то вещи можно подписывать и тем и другим на выбор, но не все.

  angra написав:чи для купівлі в застосунку потрібно отримати Дія підпис.

Смотря в каком. Например, в Sense Super App - нет.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5286
З нами з: 23.03.18
Подякував: 47 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
 
4
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 20:16

  Amethyst написав:
  asti написав:А интересно всё-таки работает наша банковская система. Мне, официально не работающему человеку без недвижимого и движимого имущества, банки одолжили совокупно почти 350000 гривен! Которые я теоретически могу не вернуть и с меня ничего не взыщешь! 😚😚😚
У вас є обліжки -- відносно високоліквідний актив.
Так шо є шо ареШтовувати.
Так шо продавайте обліжки, купуйте машину, тікайте закордон і вже не повертайтеся :P
Ви напевно жартуєте?
Пережити війну і тікати... Навіщо??! 🤯🤯🤯
asti
 
Повідомлень: 4302
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 738 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 07:41

  moveton написав:
  Visky написав:Після моїх прохань, а також періодично, вони дивляться мою кредитну історію і бачать, що з мене не було жодного стягнення, все погашалось в грейс, і КЛ не дають. Логічно, що кредитна система живиться штрафами, грейсники їм не вигідні.
Грейсом зацікавлюють, сподіваясь на статистичні штрафи.

Не знаю, не знаю. TAS, Unex, ПУМБ, Sense, Idea поднимали. Даже БВР на 50% увеличивал. Из Idea совсем недавно звонили и звали в отделение, чтобы ещё 50к накинуть. Почему грейс банку не выгоден, если клиент, конечно, не ОВГЗ покупает, а более обычные товары, где банку достаётся комис эквайринга? Понятно, что без грейса банк бы заработал на тех же покупках больше, но и с грейсом он в плюсе. Тогда уж кэшбек в первую очередь не выгоден, а его почему-то кто попало вводит, ещё и может быть больше за кредитные, хотя казалось бы кредит - это банку лишние расходы. Тут, правда, плюрализм: в каких-то банках больше за кредитные, а в каких-то за свои. Видимо, у каждого своя экономическая теория.

Порівняння буде коректним лише якщо у Вас теж абсолютний грейс, без жодного стягнення і саме Жлобус накидує КЛ. Інші банки і мені піднімали
Значить отака політика Жлобуса. Якщо би була інша причина відмови, вони би не дивилися мою КІ, а так Дія надсилає повідомлення, що вони дивилися її у БКІ
Востаннє редагувалось Visky в Суб 15 бер, 2025 08:25, всього редагувалось 1 раз.
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1421
З нами з: 27.04.10
Подякував: 136 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 08:07

Re: Ринок ОВДП

  asti написав:Пережити війну і тікати... Навіщо??! 🤯🤯🤯

А шо вже так і "пережили"? Я щось ще кінця не бачу.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6871
З нами з: 19.04.12
Подякував: 106 раз.
Подякували: 1085 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 10:33

Re: Ринок ОВДП

Десь раніше на форумі наш колега скаржився, що оформляв виплати на різні еПідтримки а прийшло все на одну. Звідси питання : чи возбуждається фінмон банку коли бачить на еПідтримці суму в декілька разів вищу за твій дохід внесений в опитувальник. Це ж тільки Держава може вносити кошти на еП, чи можуть виникнути питання і до тебе ?
angra
 
Повідомлень: 236
З нами з: 21.02.11
Подякував: 5 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 10:38

Re: Ринок ОВДП

angra написав:Десь раніше на форумі наш колега скаржився, що оформляв виплати на різні еПідтримки а прийшло все на одну. Звідси питання : чи возбуждається фінмон банку коли бачить на еПідтримці суму в декілька разів вищу за твій дохід внесений в опитувальник. Це ж тільки Держава може вносити кошти на еП, чи можуть виникнути питання і до тебе ?
Возбуждається
lamal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 516
З нами з: 11.03.21
Подякував: 82 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 15:56

Re: Ринок ОВДП

  angra написав:Звідси питання : чи возбуждається фінмон банку коли бачить на еПідтримці суму в декілька разів вищу за твій дохід внесений в опитувальник

Финмону пофигу на какую карту и какое было назначение платежа. Он их даже сам не читает. Тупо смотрит на суммы приходов. Превысило месячное число из анкеты - возбуждается после месяца. Превысило 400к за операцию - вообще сразу. И для случая ОВГЗ потом пояснения, что это выплата от государства, не достаточно. Понадобится ещё кучка справок прежде всего доказывающих, что куплены бумаги были на белые деньги, но не только.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5286
З нами з: 23.03.18
Подякував: 47 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
 
4
  #<1 ... 800801802803>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 13:40
3 3046
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 19:19
prodigy
Овдп купівля в застосунку
sens » Вів 30 лип, 2024 10:44
1 2598
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 14:17
62 96081
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13758)
15.03.2025 15:33
Ринок ОВДП (8021)
15.03.2025 15:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.