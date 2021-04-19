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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 800801802803
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 16:08

  Visky написав:Порівняння буде коректним лише якщо у Вас теж абсолютний грейс, без жодного стягнення і саме Жлобус накидує КЛ. Інші банки і мені піднімали
Значить отака політика Жлобуса. Якщо би була інша причина відмови, вони би не дивилися мою КІ, а так Дія надсилає повідомлення, що вони дивилися її у БКІ

А, я не понял посыл. Да нормально с Жлобусом. У них, как у и Аккорда, например, был период после начала войны, когда КЛ не давали. В прошлом году лёд тронулся. Подал заявку прямо в приложении - получил КЛ. Потом пару раз увеличивал тоже заявками в приложении - если заявку подавать не сразу после предыдущей, то всё давали. Разумеется, каждый раз смотрели в УБКИ. Это любой банк делает. Про "без жодного стягнення", правда, не девственен: лет 15 назад в Привате разик зевнул окончание грейса. Пришлось заплатить добавочных несколько гривен (КЛ был использован далеко не на полную). Но если это критично влияет на выдачу КЛ всем банкам потом, то думаю, что так один раз слегка потратиться оправдано.
moveton
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  #<1 ... 800801802803
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