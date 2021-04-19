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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 800801802803 Додано: Суб 15 бер, 2025 16:08 Visky написав: Порівняння буде коректним лише якщо у Вас теж абсолютний грейс, без жодного стягнення і саме Жлобус накидує КЛ. Інші банки і мені піднімали

Значить отака політика Жлобуса. Якщо би була інша причина відмови, вони би не дивилися мою КІ, а так Дія надсилає повідомлення, що вони дивилися її у БКІ Порівняння буде коректним лише якщо у Вас теж абсолютний грейс, без жодного стягнення і саме Жлобус накидує КЛ. Інші банки і мені піднімалиЗначить отака політика Жлобуса. Якщо би була інша причина відмови, вони би не дивилися мою КІ, а так Дія надсилає повідомлення, що вони дивилися її у БКІ

А, я не понял посыл. Да нормально с Жлобусом. У них, как у и Аккорда, например, был период после начала войны, когда КЛ не давали. В прошлом году лёд тронулся. Подал заявку прямо в приложении - получил КЛ. Потом пару раз увеличивал тоже заявками в приложении - если заявку подавать не сразу после предыдущей, то всё давали. Разумеется, каждый раз смотрели в УБКИ. Это любой банк делает. Про "без жодного стягнення", правда, не девственен: лет 15 назад в Привате разик зевнул окончание грейса. Пришлось заплатить добавочных несколько гривен (КЛ был использован далеко не на полную). Но если это критично влияет на выдачу КЛ всем банкам потом, то думаю, что так один раз слегка потратиться оправдано. А, я не понял посыл. Да нормально с Жлобусом. У них, как у и Аккорда, например, был период после начала войны, когда КЛ не давали. В прошлом году лёд тронулся. Подал заявку прямо в приложении - получил КЛ. Потом пару раз увеличивал тоже заявками в приложении - если заявку подавать не сразу после предыдущей, то всё давали. Разумеется, каждый раз смотрели в УБКИ. Это любой банк делает. Про "без жодного стягнення", правда, не девственен: лет 15 назад в Привате разик зевнул окончание грейса. Пришлось заплатить добавочных несколько гривен (КЛ был использован далеко не на полную). Но если это критично влияет на выдачу КЛ всем банкам потом, то думаю, что так один раз слегка потратиться оправдано. moveton

Повідомлень: 5286 З нами з: 23.03.18 Подякував: 47 раз. Подякували: 617 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 бер, 2025 18:08 moveton написав: angra написав: Звідси питання : чи возбуждається фінмон банку коли бачить на еПідтримці суму в декілька разів вищу за твій дохід внесений в опитувальник Звідси питання : чи возбуждається фінмон банку коли бачить на еПідтримці суму в декілька разів вищу за твій дохід внесений в опитувальник

Финмону пофигу на какую карту и какое было назначение платежа. Он их даже сам не читает. Тупо смотрит на суммы приходов. Превысило месячное число из анкеты - возбуждается после месяца. Превысило 400к за операцию - вообще сразу. И для случая ОВГЗ потом пояснения, что это выплата от государства, не достаточно. Понадобится ещё кучка справок прежде всего доказывающих, что куплены бумаги были на белые деньги, но не только. Финмону пофигу на какую карту и какое было назначение платежа. Он их даже сам не читает. Тупо смотрит на суммы приходов. Превысило месячное число из анкеты - возбуждается после месяца. Превысило 400к за операцию - вообще сразу. И для случая ОВГЗ потом пояснения, что это выплата от государства, не достаточно. Понадобится ещё кучка справок прежде всего доказывающих, что куплены бумаги были на белые деньги, но не только. Та по-різному в банках, не варто узагальнювати все під один гребінець. Крім цього, діє принцип "знай свого клієнта", який за рекомендацією НБУ має посилитися. І тут важлива давність стосунків клієнта з банком, його активність, статистичні обороти коштів за певні періоди... Звичайно, це не стосується неадекватних тігіпковських банок Та по-різному в банках, не варто узагальнювати все під один гребінець. Крім цього, діє принцип "знай свого клієнта", який за рекомендацією НБУ має посилитися. І тут важлива давність стосунків клієнта з банком, його активність, статистичні обороти коштів за певні періоди... Звичайно, це не стосується неадекватних тігіпковських банок Visky

Повідомлень: 1423 З нами з: 27.04.10 Подякував: 136 раз. Подякували: 162 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 бер, 2025 18:34 moveton написав: Visky написав: Порівняння буде коректним лише якщо у Вас теж абсолютний грейс, без жодного стягнення і саме Жлобус накидує КЛ. Інші банки і мені піднімали

Значить отака політика Жлобуса. Якщо би була інша причина відмови, вони би не дивилися мою КІ, а так Дія надсилає повідомлення, що вони дивилися її у БКІ Порівняння буде коректним лише якщо у Вас теж абсолютний грейс, без жодного стягнення і саме Жлобус накидує КЛ. Інші банки і мені піднімалиЗначить отака політика Жлобуса. Якщо би була інша причина відмови, вони би не дивилися мою КІ, а так Дія надсилає повідомлення, що вони дивилися її у БКІ

А, я не понял посыл. Да нормально с Жлобусом. У них, как у и Аккорда, например, был период после начала войны, когда КЛ не давали. В прошлом году лёд тронулся. Подал заявку прямо в приложении - получил КЛ. Потом пару раз увеличивал тоже заявками в приложении - если заявку подавать не сразу после предыдущей, то всё давали. Разумеется, каждый раз смотрели в УБКИ. Это любой банк делает. Про "без жодного стягнення", правда, не девственен: лет 15 назад в Привате разик зевнул окончание грейса. Пришлось заплатить добавочных несколько гривен (КЛ был использован далеко не на полную). Но если это критично влияет на выдачу КЛ всем банкам потом, то думаю, что так один раз слегка потратиться оправдано. А, я не понял посыл. Да нормально с Жлобусом. У них, как у и Аккорда, например, был период после начала войны, когда КЛ не давали. В прошлом году лёд тронулся. Подал заявку прямо в приложении - получил КЛ. Потом пару раз увеличивал тоже заявками в приложении - если заявку подавать не сразу после предыдущей, то всё давали. Разумеется, каждый раз смотрели в УБКИ. Это любой банк делает. Про "без жодного стягнення", правда, не девственен: лет 15 назад в Привате разик зевнул окончание грейса. Пришлось заплатить добавочных несколько гривен (КЛ был использован далеко не на полную). Но если это критично влияет на выдачу КЛ всем банкам потом, то думаю, что так один раз слегка потратиться оправдано. А мені Акорд дав якраз весною 22 р, як новому клієнту.

Що стосується вигоди банка при кешбеці за рахунок еквайринга, не можу повністю погодитися, а саме у випадку великих кешбеків від 5%, та навіть і 3%, а бувають же і 10-20%, ПБ он навіть 33% обіцяє для тих, хто відзначає своє 33-річчя разом із банком.

Той же Жлобус саме по кредитних дає більше: 2,5-3%, стимулюючи до кредиту.

Тому залишаюся при своїй думці, що банки заманюють до кредиту в основному на підставі статистичних даних про середні суми надходжень від штрафів, пені, обов'язкових платежів і % по кредитах, еквайрінг теж плюсується. А особливо хитрі банки, як Жлобус, ще й відсіюють пунктуальних клієнтів А мені Акорд дав якраз весною 22 р, як новому клієнту.Що стосується вигоди банка при кешбеці за рахунок еквайринга, не можу повністю погодитися, а саме у випадку великих кешбеків від 5%, та навіть і 3%, а бувають же і 10-20%, ПБ он навіть 33% обіцяє для тих, хто відзначає своє 33-річчя разом із банком.Той же Жлобус саме по кредитних дає більше: 2,5-3%, стимулюючи до кредиту.Тому залишаюся при своїй думці, що банки заманюють до кредиту в основному на підставі статистичних даних про середні суми надходжень від штрафів, пені, обов'язкових платежів і % по кредитах, еквайрінг теж плюсується. А особливо хитрі банки, як Жлобус, ще й відсіюють пунктуальних клієнтів Visky

Повідомлень: 1423 З нами з: 27.04.10 Подякував: 136 раз. Подякували: 162 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 800801802803 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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