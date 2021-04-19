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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 15 бер, 2025 16:08
Visky написав:
Порівняння буде коректним лише якщо у Вас теж абсолютний грейс, без жодного стягнення і саме Жлобус накидує КЛ. Інші банки і мені піднімали
Значить отака політика Жлобуса. Якщо би була інша причина відмови, вони би не дивилися мою КІ, а так Дія надсилає повідомлення, що вони дивилися її у БКІ
А, я не понял посыл. Да нормально с Жлобусом. У них, как у и Аккорда, например, был период после начала войны, когда КЛ не давали. В прошлом году лёд тронулся. Подал заявку прямо в приложении - получил КЛ. Потом пару раз увеличивал тоже заявками в приложении - если заявку подавать не сразу после предыдущей, то всё давали. Разумеется, каждый раз смотрели в УБКИ. Это любой банк делает. Про "без жодного стягнення", правда, не девственен: лет 15 назад в Привате разик зевнул окончание грейса. Пришлось заплатить добавочных несколько гривен (КЛ был использован далеко не на полную). Но если это критично влияет на выдачу КЛ всем банкам потом, то думаю, что так один раз слегка потратиться оправдано.
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moveton
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Додано: Суб 15 бер, 2025 18:08
moveton написав: angra написав:
Звідси питання : чи возбуждається фінмон банку коли бачить на еПідтримці суму в декілька разів вищу за твій дохід внесений в опитувальник
Финмону пофигу на какую карту и какое было назначение платежа. Он их даже сам не читает. Тупо смотрит на суммы приходов. Превысило месячное число из анкеты - возбуждается после месяца. Превысило 400к за операцию - вообще сразу. И для случая ОВГЗ потом пояснения, что это выплата от государства, не достаточно. Понадобится ещё кучка справок прежде всего доказывающих, что куплены бумаги были на белые деньги, но не только.
Та по-різному в банках, не варто узагальнювати все під один гребінець. Крім цього, діє принцип "знай свого клієнта", який за рекомендацією НБУ має посилитися. І тут важлива давність стосунків клієнта з банком, його активність, статистичні обороти коштів за певні періоди... Звичайно, це не стосується неадекватних тігіпковських банок
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Visky
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Додано: Суб 15 бер, 2025 18:34
moveton написав: Visky написав:
Порівняння буде коректним лише якщо у Вас теж абсолютний грейс, без жодного стягнення і саме Жлобус накидує КЛ. Інші банки і мені піднімали
Значить отака політика Жлобуса. Якщо би була інша причина відмови, вони би не дивилися мою КІ, а так Дія надсилає повідомлення, що вони дивилися її у БКІ
А, я не понял посыл. Да нормально с Жлобусом. У них, как у и Аккорда, например, был период после начала войны, когда КЛ не давали. В прошлом году лёд тронулся. Подал заявку прямо в приложении - получил КЛ. Потом пару раз увеличивал тоже заявками в приложении - если заявку подавать не сразу после предыдущей, то всё давали. Разумеется, каждый раз смотрели в УБКИ. Это любой банк делает. Про "без жодного стягнення", правда, не девственен: лет 15 назад в Привате разик зевнул окончание грейса. Пришлось заплатить добавочных несколько гривен (КЛ был использован далеко не на полную). Но если это критично влияет на выдачу КЛ всем банкам потом, то думаю, что так один раз слегка потратиться оправдано.
А мені Акорд дав якраз весною 22 р, як новому клієнту.
Що стосується вигоди банка при кешбеці за рахунок еквайринга, не можу повністю погодитися, а саме у випадку великих кешбеків від 5%, та навіть і 3%, а бувають же і 10-20%, ПБ он навіть 33% обіцяє для тих, хто відзначає своє 33-річчя разом із банком.
Той же Жлобус саме по кредитних дає більше: 2,5-3%, стимулюючи до кредиту.
Тому залишаюся при своїй думці, що банки заманюють до кредиту в основному на підставі статистичних даних про середні суми надходжень від штрафів, пені, обов'язкових платежів і % по кредитах, еквайрінг теж плюсується. А особливо хитрі банки, як Жлобус, ще й відсіюють пунктуальних клієнтів
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Visky
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Додано: Суб 15 бер, 2025 21:59
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А КРЕДО дає чи ні...?
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А Агріколь...?
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А МТБ...?!
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asti
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Додано: Нед 16 бер, 2025 07:26
Visky написав: moveton написав: angra написав:
Звідси питання : чи возбуждається фінмон банку коли бачить на еПідтримці суму в декілька разів вищу за твій дохід внесений в опитувальник
Финмону пофигу на какую карту и какое было назначение платежа. Он их даже сам не читает. Тупо смотрит на суммы приходов. Превысило месячное число из анкеты - возбуждается после месяца. Превысило 400к за операцию - вообще сразу. И для случая ОВГЗ потом пояснения, что это выплата от государства, не достаточно. Понадобится ещё кучка справок прежде всего доказывающих, что куплены бумаги были на белые деньги, но не только.
Та по-різному в банках, не варто узагальнювати все під один гребінець. Крім цього, діє принцип "знай свого клієнта", який за рекомендацією НБУ має посилитися. І тут важлива давність стосунків клієнта з банком, його активність, статистичні обороти коштів за певні періоди... Звичайно, це не стосується неадекватних тігіпковських банок
В мене буквально пару днів тому сумарні виплати по ОВДП перевищували суми вказані у запитальнику і знову нічого. І так як здебільшого купляю через погашення, то така ситуація регулярна. Було би дивно і нелогічно якщо одні і ті ж гроші за рік шість разів обертаються вважати кожен раз що це якісь нові надходження. Один укргаз загадковий, не давав у дії купити - слав листа, щось там хотів оновити і бла бла бла про тероризми і т.д. Пішов у відділення, щось там знову повписували, далі навіть на тисячу не пускає. Та наразі все одно.
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Додано: Нед 16 бер, 2025 07:57
asti написав:
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А КРЕДО дає чи ні...?
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А Агріколь...?
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А МТБ...?!
Вам таки необходимо провести глоссэктомию...
Простите, не хочу обидеть, но не могу не спросить: у Вас слабоумие врожденное или может травма какая-то по жизни случилась? Может, не дай Бог, аккубаротравма на фронте?
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Додано: Нед 16 бер, 2025 08:44
de Montaigne написав: asti написав:
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А КРЕДО дає чи ні...?
.
А Агріколь...?
.
А МТБ...?!
Вам таки необходимо провести глоссэктомию...
Простите, не хочу обидеть, но не могу не спросить: у Вас слабоумие врожденное или может травма какая-то по жизни случилась? Может, не дай Бог, аккубаротравма на фронте?
Багато запитань.
Краще напишіть мені у лічку хто що дає -
щоби я не питав у широкого загалу//)
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