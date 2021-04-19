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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 801802803804
Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 14:09

  SAndriy1 написав:
  asti написав:
  de Montaigne написав:Вам таки необходимо провести глоссэктомию...
Простите, не хочу обидеть, но не могу не спросить: у Вас слабоумие врожденное или может травма какая-то по жизни случилась? Может, не дай Бог, аккубаротравма на фронте?

Багато запитань.
Краще напишіть мені у лічку хто що дає -
щоби я не питав у широкого загалу//)

Нічого собі! Тобто навіть без подяки? Така собі вимога?
Не чули - у жебраків слуг немає? :mrgreen:
Ти б в особисті написав би людині та попросив відповісти на питання, які тебе цікавлять. А потім не забув подякувати

Якби та людина мені в особисті робила зауваження то б і я їй теж туди писав. А якби вона була хоч ТРОШКИ кмітливішою то й сама б мені написала усе що знає, а не розводила черговий раз срач на гілці!
А так дійсно, у жебраків слуг немає - ТЕБЕ це теж стосується!
(можеш не дякувати) 🫡🫡🫡
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 15:13

Re: Ринок ОВДП

Послушайте, зачем Вы бросаетесь на человека, аргументировано указывающего на Вашу невежественность? К тому же Вы изволите врать, ибо я писал вам 15-16 февраля в личку по этому поводу, прося не выносить на общее обозрение чувствительные темы. Вы ответили, что не знаете, как удалять свои сообщения, пообещав больше так не тупить.
А что теперь?
Как у Булгакова: "Вы бы молчали, слушали и запоминали". Вместо этого начинаете врать, изворачиваться и главное- продолжать трепать своим языком!
de Montaigne
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  #<1 ... 801802803804
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