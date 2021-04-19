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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 16 бер, 2025 14:09
SAndriy1 написав: asti написав: de Montaigne написав:
Вам таки необходимо провести глоссэктомию...
Простите, не хочу обидеть, но не могу не спросить: у Вас слабоумие врожденное или может травма какая-то по жизни случилась? Может, не дай Бог, аккубаротравма на фронте?
Багато запитань.
Краще напишіть мені у лічку хто що дає -
щоби я не питав у широкого загалу//)
Нічого собі! Тобто навіть без подяки? Така собі вимога?
Не чули - у жебраків слуг немає?
Ти б в особисті написав би людині та попросив відповісти на питання, які тебе цікавлять. А потім не забув подякувати
Якби та людина мені в особисті робила зауваження то б і я їй теж туди писав. А якби вона була хоч ТРОШКИ кмітливішою то й сама б мені написала усе що знає, а не розводила черговий раз срач на гілці!
А так дійсно, у жебраків слуг немає - ТЕБЕ це теж стосується!
(можеш не дякувати) 🫡🫡🫡
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Додано: Нед 16 бер, 2025 15:13
Послушайте, зачем Вы бросаетесь на человека, аргументировано указывающего на Вашу невежественность? К тому же Вы изволите врать, ибо я писал вам 15-16 февраля в личку по этому поводу, прося не выносить на общее обозрение чувствительные темы. Вы ответили, что не знаете, как удалять свои сообщения, пообещав больше так не тупить.
А что теперь?
Как у Булгакова: "Вы бы молчали, слушали и запоминали". Вместо этого начинаете врать, изворачиваться и главное- продолжать трепать своим языком!
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Додано: Нед 16 бер, 2025 16:36
Яка проблема за власні кошти зробити купівлю? Чи обов'язково треба робити контент для ютуб?
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Додано: Нед 16 бер, 2025 17:21
Панове, хтось продавав ОВДП в Бонді нещодавно? В мене при продажу власних ОВДПвилазить надпис англійською - неможлива операція. Поки що нікуди не звертався, спочатку вирішив написати сюди, а продати у іншого брокера. Але дзвіночок тривожний, якщо раптом знадобляться кошти, а тут така ситуація...
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Додано: Нед 16 бер, 2025 17:27
Алексей77 написав:
Доброе утро. Какие ваши ожидания по поднятию учётной ставки? Думаю прикупить овгз на крупную для меня сумму, планы на первичку выйти, а теперь задумался может быть положить на короткие чтобы дождаться более высокой ставки на длинных? Поделитесь вашими мыслями. Ожидаете рост доходности чтобы не поторопиться сейчас на длинных?
Поки тенденція і прогноз на збільшення ставки зберігаються, кожного засідання +1%. За моїми відчуттями, зокрема по продуктах харчування, інфляція лише посилюється. Я вже писав, що вважаю підвищення ставок НБУ спізнілим принаймні на 1 засідання і недостатнім принаймні на 0,5% кожного із засідань.
Споживчі ціни в Україні в лютому 2025 року зросли на 0,8%. Річна інфляція прискорилася до 13,4%, порівняно з 12,9% у січні (Держстат). Інфляція прискорилася до максимуму з травня 2023 року, коли вона становила 15,3%.
Тепер Ви можете прорахувати, що вигідніше. Вбачається, що вигідніше взяти короткі на 3 міс (2 засідання), а далі дивитися на динаміку і прогнози. Альтернативою тоді ще буде купівля валюти, краще $ через банківську конвертацію з ціллю продажу її на новорічному піку.
Чи вибрали Ви брокера і депозитарій для первинки?
Востаннє редагувалось Visky
в Нед 16 бер, 2025 17:41, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 16 бер, 2025 17:28
1finanсier написав:
Панове, хтось продавав ОВДП в Бонді нещодавно? В мене при продажу власних ОВДПвилазить надпис англійською - неможлива операція. Поки що нікуди не звертався, спочатку вирішив написати сюди, а продати у іншого брокера. Але дзвіночок тривожний, якщо раптом знадобляться кошти, а тут така ситуація...
Можливо неопераційний час?
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Додано: Нед 16 бер, 2025 19:26
sens написав:
Яка проблема за власні кошти зробити купівлю? Чи обов'язково треба робити контент для ютуб?
Це ви у кого питаєте ,і про який «контент для ютуба» мова?
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Додано: Нед 16 бер, 2025 19:27
1finanсier написав:
Панове, хтось продавав ОВДП в Бонді нещодавно? В мене при продажу власних ОВДПвилазить надпис англійською - неможлива операція. Поки що нікуди не звертався, спочатку вирішив написати сюди, а продати у іншого брокера. Але дзвіночок тривожний, якщо раптом знадобляться кошти, а тут така ситуація...
Візьміть у менеджера Бонду телефон брокера і зв'яжіться безпосередньо з ним.
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Додано: Нед 16 бер, 2025 19:33
de Montaigne написав:
Послушайте, зачем Вы бросаетесь на человека, аргументировано указывающего на Вашу невежественность? К тому же Вы изволите врать, ибо я писал вам 15-16 февраля в личку по этому поводу, прося не выносить на общее обозрение чувствительные темы. Вы ответили, что не знаете, как удалять свои сообщения, пообещав больше так не тупить.
А что теперь?
Как у Булгакова: "Вы бы молчали, слушали и запоминали". Вместо этого начинаете врать, изворачиваться и главное- продолжать трепать своим языком!
Я бы с удовольствием "молчал, слушал и запоминал"
если бы вы вместо ваших запоздавших просьб и неуместных нравоучений сами бы мне всё рассказали.
А так мне пришлось обратиться к аудитории))
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Додано: Нед 16 бер, 2025 20:04
Visky написав: Алексей77 написав:
Доброе утро. Какие ваши ожидания по поднятию учётной ставки? Думаю прикупить овгз на крупную для меня сумму, планы на первичку выйти, а теперь задумался может быть положить на короткие чтобы дождаться более высокой ставки на длинных? Поделитесь вашими мыслями. Ожидаете рост доходности чтобы не поторопиться сейчас на длинных?
Поки тенденція і прогноз на збільшення ставки зберігаються, кожного засідання +1%. За моїми відчуттями, зокрема по продуктах харчування, інфляція лише посилюється. Я вже писав, що вважаю підвищення ставок НБУ спізнілим принаймні на 1 засідання і недостатнім принаймні на 0,5% кожного із засідань.
Споживчі ціни в Україні в лютому 2025 року зросли на 0,8%. Річна інфляція прискорилася до 13,4%, порівняно з 12,9% у січні (Держстат). Інфляція прискорилася до максимуму з травня 2023 року, коли вона становила 15,3%.
Тепер Ви можете прорахувати, що вигідніше. Вбачається, що вигідніше взяти короткі на 3 міс (2 засідання), а далі дивитися на динаміку і прогнози. Альтернативою тоді ще буде купівля валюти, краще $ через банківську конвертацію з ціллю продажу її на новорічному піку.
Чи вибрали Ви брокера і депозитарій для первинки?
Сейчас ориентируюсь брать на первичке через укргазбанк. А могут быть у них короткие по цене приближенной к первичке? Или цена в ДИИ это их окончательная цена?
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