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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 802803804805
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 00:28

Алексей77 Мені сказали, що тільки в Дії, а там по УГБ висока ціна і мало серій.
А яка зараз ситуація з комісіями в УГБ для первинки (брокер і депозитарій)?
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 05:57

Re: Ринок ОВДП

Бесплатно только по военным в Укргазе. По обычным все платно и суммы приличные на слух
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 06:14

Re: Ринок ОВДП

Підскажіть, хто вже може купував недавно з кредитки Ізі, при купівлі ОВДП або при поповненні рахунку ICU кредитними коштами - чи виходить картка ІЗІ банк одразу з пільгового періоду? Тобто там тільки комісія 0.75% без виходу з пільгового періоду, так?
maximus4999
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