Алексей77 Мені сказали, що тільки в Дії, а там по УГБ висока ціна і мало серій.
А яка зараз ситуація з комісіями в УГБ для первинки (брокер і депозитарій)?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 17 бер, 2025 00:28
Алексей77 Мені сказали, що тільки в Дії, а там по УГБ висока ціна і мало серій.
А яка зараз ситуація з комісіями в УГБ для первинки (брокер і депозитарій)?
Додано: Пон 17 бер, 2025 05:57
Re: Ринок ОВДП
Бесплатно только по военным в Укргазе. По обычным все платно и суммы приличные на слух
Додано: Пон 17 бер, 2025 06:14
Re: Ринок ОВДП
Підскажіть, хто вже може купував недавно з кредитки Ізі, при купівлі ОВДП або при поповненні рахунку ICU кредитними коштами - чи виходить картка ІЗІ банк одразу з пільгового періоду? Тобто там тільки комісія 0.75% без виходу з пільгового періоду, так?
Додано: Пон 17 бер, 2025 07:35
Так.
Комисс списывают.
Из грейса не выпадает.
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