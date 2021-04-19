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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 802803804805
Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 20:04

  Visky написав:
  Алексей77 написав:Доброе утро. Какие ваши ожидания по поднятию учётной ставки? Думаю прикупить овгз на крупную для меня сумму, планы на первичку выйти, а теперь задумался может быть положить на короткие чтобы дождаться более высокой ставки на длинных? Поделитесь вашими мыслями. Ожидаете рост доходности чтобы не поторопиться сейчас на длинных?
Поки тенденція і прогноз на збільшення ставки зберігаються, кожного засідання +1%. За моїми відчуттями, зокрема по продуктах харчування, інфляція лише посилюється. Я вже писав, що вважаю підвищення ставок НБУ спізнілим принаймні на 1 засідання і недостатнім принаймні на 0,5% кожного із засідань.
Споживчі ціни в Україні в лютому 2025 року зросли на 0,8%. Річна інфляція прискорилася до 13,4%, порівняно з 12,9% у січні (Держстат). Інфляція прискорилася до максимуму з травня 2023 року, коли вона становила 15,3%.
Тепер Ви можете прорахувати, що вигідніше. Вбачається, що вигідніше взяти короткі на 3 міс (2 засідання), а далі дивитися на динаміку і прогнози. Альтернативою тоді ще буде купівля валюти, краще $ через банківську конвертацію з ціллю продажу її на новорічному піку.
Чи вибрали Ви брокера і депозитарій для первинки?

Сейчас ориентируюсь брать на первичке через укргазбанк. А могут быть у них короткие по цене приближенной к первичке? Или цена в ДИИ это их окончательная цена?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 00:28

Алексей77 Мені сказали, що тільки в Дії, а там по УГБ висока ціна і мало серій.
А яка зараз ситуація з комісіями в УГБ для первинки (брокер і депозитарій)?
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 05:57

Re: Ринок ОВДП

Бесплатно только по военным в Укргазе. По обычным все платно и суммы приличные на слух
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 06:14

Re: Ринок ОВДП

Підскажіть, хто вже може купував недавно з кредитки Ізі, при купівлі ОВДП або при поповненні рахунку ICU кредитними коштами - чи виходить картка ІЗІ банк одразу з пільгового періоду? Тобто там тільки комісія 0.75% без виходу з пільгового періоду, так?
maximus4999
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 07:35

  maximus4999 написав:Підскажіть, хто вже може купував недавно з кредитки Ізі, при купівлі ОВДП або при поповненні рахунку ICU кредитними коштами - чи виходить картка ІЗІ банк одразу з пільгового періоду? Тобто там тільки комісія 0.75% без виходу з пільгового періоду, так?

Так.
Комисс списывают.
Из грейса не выпадает.
de Montaigne
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 17:19

  Visky написав:
  1finanсier написав:Панове, хтось продавав ОВДП в Бонді нещодавно? В мене при продажу власних ОВДПвилазить надпис англійською - неможлива операція. Поки що нікуди не звертався, спочатку вирішив написати сюди, а продати у іншого брокера. Але дзвіночок тривожний, якщо раптом знадобляться кошти, а тут така ситуація...

Можливо неопераційний час?

Ну ні, в операційний. Ну та ладно, поосто буду мати на увазі, що Бонд може підвести.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 18:16

Re: Ринок ОВДП

Підкажіть, оплата в Дії рахується як Оплата у торговельній мережі, чи як Оплата у мережі Інтернет карткою з 3D Secure ?
angra
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 18:19

  angra написав:Підкажіть, оплата в Дії рахується як Оплата у торговельній мережі, чи як Оплата у мережі Інтернет карткою з 3D Secure ?

Если у кого-то Дия есть в виде физического POS терминала, у них первое. У остальных второе.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 21:06

Підкажіть хто звертав увагу коли облігації з'являються в приваті після аукціону.
ihorsic
 
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