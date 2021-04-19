|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 18 бер, 2025 12:28
Re: Ринок ОВДП
Як же заї..в цей ШІ. 3 рази по новому подавав заявки, більше години кліпав і посміхався а воно падло все одно не підтвердило особу. Може це якась пік-нагрузка на Дію чи ще щось ? Комусь сьогодні вдалось в Дії оформити купівлю ? Може є якийсь час коли це краще робити ?
Додано: Вів 18 бер, 2025 12:46
Не хвилюйтесь все нормально. На відміну від Дії Приват просто ідеальний для купівлі ОВДЗ. А от чому 0635 пропали з продажі в ПБ ? Розкупили всі чи це тимчасово нема а потім зявляться ?
Додано: Вів 18 бер, 2025 12:46
Вранці сьогодні (до 07 години приблизно) була проблема з отриманням даних з ПФУ, але потім все запрацювало. З підтвердженням фейсу проблем не було.
Зараз переглядають цей форум: angra і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|