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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 803804805806
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 12:28

Re: Ринок ОВДП

Як же заї..в цей ШІ. 3 рази по новому подавав заявки, більше години кліпав і посміхався а воно падло все одно не підтвердило особу. Може це якась пік-нагрузка на Дію чи ще щось ? Комусь сьогодні вдалось в Дії оформити купівлю ? Може є якийсь час коли це краще робити ?
angra
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 12:46

  asti написав:До речі про Приват - учора купляв на сайті (за свої!) гроші списалися годину тому а папери досі не зарахувалися
- це норм?!

Не хвилюйтесь все нормально. На відміну від Дії Приват просто ідеальний для купівлі ОВДЗ. А от чому 0635 пропали з продажі в ПБ ? Розкупили всі чи це тимчасово нема а потім зявляться ?
angra
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 12:46

  angra написав:Як же заї..в цей ШІ. 3 рази по новому подавав заявки, більше години кліпав і посміхався а воно падло все одно не підтвердило особу. Може це якась пік-нагрузка на Дію чи ще щось ? Комусь сьогодні вдалось в Дії оформити купівлю ? Може є якийсь час коли це краще робити ?


Вранці сьогодні (до 07 години приблизно) була проблема з отриманням даних з ПФУ, але потім все запрацювало. З підтвердженням фейсу проблем не було.
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 13:33

Re: Ринок ОВДП

angra написав:Як же заї..в цей ШІ. 3 рази по новому подавав заявки, більше години кліпав і посміхався а воно падло все одно не підтвердило особу. Може це якась пік-нагрузка на Дію чи ще щось ? Комусь сьогодні вдалось в Дії оформити купівлю ? Може є якийсь час коли це краще робити ?
Періодично в мене теж так (((
lamal
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