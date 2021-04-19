Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 18 бер, 2025 12:28
Як же заї..в цей ШІ. 3 рази по новому подавав заявки, більше години кліпав і посміхався а воно падло все одно не підтвердило особу. Може це якась пік-нагрузка на Дію чи ще щось ? Комусь сьогодні вдалось в Дії оформити купівлю ? Може є якийсь час коли це краще робити ?
angra
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Додано: Вів 18 бер, 2025 12:46
asti написав:
До речі про Приват - учора купляв на сайті (за свої!) гроші списалися годину тому а папери досі не зарахувалися
- це норм?!
Не хвилюйтесь все нормально. На відміну від Дії Приват просто ідеальний для купівлі ОВДЗ. А от чому 0635 пропали з продажі в ПБ ? Розкупили всі чи це тимчасово нема а потім зявляться ?
angra
Повідомлень: 239
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Додано: Вів 18 бер, 2025 12:46
angra написав:
Як же заї..в цей ШІ. 3 рази по новому подавав заявки, більше години кліпав і посміхався а воно падло все одно не підтвердило особу. Може це якась пік-нагрузка на Дію чи ще щось ? Комусь сьогодні вдалось в Дії оформити купівлю ? Може є якийсь час коли це краще робити ?
Вранці сьогодні (до 07 години приблизно) була проблема з отриманням даних з ПФУ, але потім все запрацювало. З підтвердженням фейсу проблем не було.
Navegantes
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Додано: Вів 18 бер, 2025 13:33
angra написав:Як же заї..в цей ШІ. 3 рази по новому подавав заявки, більше години кліпав і посміхався а воно падло все одно не підтвердило особу. Може це якась пік-нагрузка на Дію чи ще щось ? Комусь сьогодні вдалось в Дії оформити купівлю ? Може є якийсь час коли це краще робити ?
Періодично в мене теж так (((
lamal
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Додано: Вів 18 бер, 2025 16:28
angra написав:
Може є якийсь час коли це краще робити ?
Немає рецепту. Працює як бог на душу покладе.
novichok
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Додано: Вів 18 бер, 2025 16:53
angra написав: asti написав:
До речі про Приват - учора купляв на сайті (за свої!) гроші списалися годину тому а папери досі не зарахувалися
- це норм?!
Не хвилюйтесь все нормально. На відміну від Дії Приват просто ідеальний для купівлі ОВДЗ. А от чому 0635 пропали з продажі в ПБ ? Розкупили всі чи це тимчасово нема а потім зявляться ?
Так, годину тому зайшли папери з погашенням 10.09.25 - буквально кілька годин були в наявності - тому й турбувався чи встиг вихопити. Встиг)))
asti
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Додано: Вів 18 бер, 2025 17:47
asti написав:
тому й турбувався чи встиг вихопити
чим вони такі цінні, щоб так турбуватися? ті що погашаються 01.10 та 15.10, на мій погляд, кращі.
edgar_po
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Додано: Вів 18 бер, 2025 18:57
edgar_po написав: asti написав:
тому й турбувався чи встиг вихопити
чим вони такі цінні, щоб так турбуватися? ті що погашаються 01.10 та 15.10, на мій погляд, кращі.
Тим що на них майже нема купона і тим, що у мене їх мало,
а отих, жовтневих, вже багатенько назбиралося... Ехх... якби не фінмон я б туди стільки залив! 😔😔😔
asti
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Додано: Вів 18 бер, 2025 22:18
в ICU появилась мега довга бумага
2028-08-09
але дохідність така собі
https://uainvest.com.ua/bond/UA4000234553
greenozon
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