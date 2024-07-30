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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 804805806807
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 10:43

  ihorsic написав:Доброго ранку. Так все-таки хтось звертав увагу коли після аукціону ОВДП з'являються на продаж в приваті?

Доброго ранку!
Коли як. Серпень 2028 вже місяць розміщуються - досі не зявилися
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 18:22

Придбання військ ОВДП в Дії через Укргазбанк за кредитні кош

Вітаю.
Пишу вперше. Цікавить питання. Можливо, вже обговорювалося тут раніше.

Чи можна купити військові облігації в Дії через Укргазбанк, сплатити при цьому з кредитки?
Знаю, що в Сенсі при цьому немає комісії.
Хто що знає про Укргазбанк стосовно цього?

Дякую.
Востаннє редагувалось justauser в Сер 19 бер, 2025 19:01, всього редагувалось 1 раз.
justauser
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 18:51

  justauser написав:Вітаю.
Пишу вперше. Цікавить питання. Можливо, вже обговорювалося тут раніше.

Чи можна купити військові облігації в Дії через Укргазбанк, сплатити при цьому з кредитки?
Знаю, що в Сенсі при цьому немає комісії.
Хто що знає про Укргазбанк стосовно цього?

Дякую.

Сьогодні купляв в Дії. Купити можна було тільки в Сенсі і ІКУ. Укргазбанку не було. А коли з'явиться хто його знає.
angra
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 18:57

angra
Я помітив, що то залежить від облігації. Наприклад, якщо зайти зараз в Дію і просто вибрати якісь інші і подивитися їх, то там може бути і УГБ.
justauser
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 19:22

justauser А, буду знати. На сторінці 681 може знайдете відповідь хоч там ще осінь була
angra
 
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