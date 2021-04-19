Доброго ранку!
Коли як. Серпень 2028 вже місяць розміщуються - досі не зявилися
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Додано: Сер 19 бер, 2025 10:43
Додано: Сер 19 бер, 2025 18:22
Придбання військ ОВДП в Дії через Укргазбанк за кредитні кош
Вітаю.
Пишу вперше. Цікавить питання. Можливо, вже обговорювалося тут раніше.
Чи можна купити військові облігації в Дії через Укргазбанк, сплатити при цьому з кредитки?
Знаю, що в Сенсі при цьому немає комісії.
Хто що знає про Укргазбанк стосовно цього?
Дякую.
Востаннє редагувалось justauser в Сер 19 бер, 2025 19:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 бер, 2025 18:51
Сьогодні купляв в Дії. Купити можна було тільки в Сенсі і ІКУ. Укргазбанку не було. А коли з'явиться хто його знає.
Додано: Сер 19 бер, 2025 18:57
angra
Я помітив, що то залежить від облігації. Наприклад, якщо зайти зараз в Дію і просто вибрати якісь інші і подивитися їх, то там може бути і УГБ.
Додано: Сер 19 бер, 2025 19:22
justauser А, буду знати. На сторінці 681 може знайдете відповідь хоч там ще осінь була
Додано: Сер 19 бер, 2025 20:51
Через які ще банки можна купити ОВДП в ДІЇ ?
Сьогодні продивився в ДІЯ всі ОВДП, які там пропонуються. Від "Судак" до "Дебальцеве". Бачу, що з банків там присутні лише Сенс і Укргазбанк, і то не в усіх ОВДП, а вибірково.
Одночасно почитав цей форум за останні місяці і бачу, що люди пишуть, наче купували і через ПУМБ, і Приват, інші банки. Що змінилося? Всі ці інші банки вже не працюють з ДІЯ? Від чого то залежить? Чи то люди мають на увазі, що купували саме в банку, а не через ДІЯ?
Дякую всім.
Додано: Сер 19 бер, 2025 21:28
Re: Ринок ОВДП
Додано: Сер 19 бер, 2025 21:40
Изменилось то, что Укргаз вообще в Дие появился. В 2023-2024 годах из банков в Дие только Сенс и был.
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