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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 804805806807
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 10:43

  ihorsic написав:Доброго ранку. Так все-таки хтось звертав увагу коли після аукціону ОВДП з'являються на продаж в приваті?

Доброго ранку!
Коли як. Серпень 2028 вже місяць розміщуються - досі не зявилися
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 18:22

Придбання військ ОВДП в Дії через Укргазбанк за кредитні кош

Вітаю.
Пишу вперше. Цікавить питання. Можливо, вже обговорювалося тут раніше.

Чи можна купити військові облігації в Дії через Укргазбанк, сплатити при цьому з кредитки?
Знаю, що в Сенсі при цьому немає комісії.
Хто що знає про Укргазбанк стосовно цього?

Дякую.
Востаннє редагувалось justauser в Сер 19 бер, 2025 19:01, всього редагувалось 1 раз.
justauser
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 18:51

  justauser написав:Вітаю.
Пишу вперше. Цікавить питання. Можливо, вже обговорювалося тут раніше.

Чи можна купити військові облігації в Дії через Укргазбанк, сплатити при цьому з кредитки?
Знаю, що в Сенсі при цьому немає комісії.
Хто що знає про Укргазбанк стосовно цього?

Дякую.

Сьогодні купляв в Дії. Купити можна було тільки в Сенсі і ІКУ. Укргазбанку не було. А коли з'явиться хто його знає.
angra
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 18:57

angra
Я помітив, що то залежить від облігації. Наприклад, якщо зайти зараз в Дію і просто вибрати якісь інші і подивитися їх, то там може бути і УГБ.
justauser
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 19:22

justauser А, буду знати. На сторінці 681 може знайдете відповідь хоч там ще осінь була
angra
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 20:51

Через які ще банки можна купити ОВДП в ДІЇ ?

Сьогодні продивився в ДІЯ всі ОВДП, які там пропонуються. Від "Судак" до "Дебальцеве". Бачу, що з банків там присутні лише Сенс і Укргазбанк, і то не в усіх ОВДП, а вибірково.
Одночасно почитав цей форум за останні місяці і бачу, що люди пишуть, наче купували і через ПУМБ, і Приват, інші банки. Що змінилося? Всі ці інші банки вже не працюють з ДІЯ? Від чого то залежить? Чи то люди мають на увазі, що купували саме в банку, а не через ДІЯ?

Дякую всім.
justauser
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 21:28

Re: Ринок ОВДП

  justauser написав:через ПУМБ, і Приват, інші банки.

Купували з карток відповідних банків.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 21:40

  justauser написав:Сьогодні продивився в ДІЯ всі ОВДП, які там пропонуються. Від "Судак" до "Дебальцеве". Бачу, що з банків там присутні лише Сенс і Укргазбанк, і то не в усіх ОВДП, а вибірково.
Одночасно почитав цей форум за останні місяці і бачу, що люди пишуть, наче купували і через ПУМБ, і Приват, інші банки. Що змінилося?

Изменилось то, что Укргаз вообще в Дие появился. В 2023-2024 годах из банков в Дие только Сенс и был.
moveton
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