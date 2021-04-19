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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 805806807808
Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 13:57

  asti написав:Короче, скупился в Пумбе за КР - покупаю бумаги и не совсем понимаю зачем я их беру в кредит - ладно бы ещё доллар рос - так ведь нет - а ведь до конца апреля придется долг закрыть, а долгов уже прилично так набежало - как бы не пришлось убытки считать... :( :( :(


не час вкладатися в папір, дивись на Бафета

prodigy
 
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  #<1 ... 805806807808
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