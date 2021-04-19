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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 20 бер, 2025 13:57
не час вкладатися в папір, дивись на Бафета
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Додано: Чет 20 бер, 2025 15:11
Єврові 234777 вже з'явилися в сенсі приват поки ще тормозить....
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