не час вкладатися в папір, дивись на Бафета
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 20 бер, 2025 13:57
не час вкладатися в папір, дивись на Бафета
Додано: Чет 20 бер, 2025 15:11
Re: Ринок ОВДП
Єврові 234777 вже з'явилися в сенсі приват поки ще тормозить....
Додано: Чет 20 бер, 2025 20:37
Перша покупка ОВДП через Дію за кредитні кошти
Прошу допомоги і порад.
Хочу вперше купити військові облігації через ДІЯ за кредитні кошти в межах грейс-періоду.
Для проби планую купити 20-30 паперів, щоб подивитися, як все спрацює і т.д.
План такий:
партнер в ДІЯ - Сенс
оплата - з картки Всеможу, ПУМБ
погашення - на карту єПідтримка в ПУМБ
Хто має вже такий досвід, чи така схема спрацює?
Які можуть бути комісії або проблеми?
Всім дякую.
Додано: П'ят 21 бер, 2025 06:16
Тут треба бути впевненим що гроші надійдуть в ПУМБ 30-го і ви встигнете погасити КЛ. Хтось писав що вечір 30-го буде дуже жарким, може щось лягти, але якщо гасити КЛ 30-го будете якимись іншими грошима, тоді можна. Інакше ризиковано.
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