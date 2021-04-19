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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 805806807808
Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 13:57

  asti написав:Короче, скупился в Пумбе за КР - покупаю бумаги и не совсем понимаю зачем я их беру в кредит - ладно бы ещё доллар рос - так ведь нет - а ведь до конца апреля придется долг закрыть, а долгов уже прилично так набежало - как бы не пришлось убытки считать... :( :( :(


не час вкладатися в папір, дивись на Бафета

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 15:11

Re: Ринок ОВДП

Єврові 234777 вже з'явилися в сенсі приват поки ще тормозить....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 20:37

Перша покупка ОВДП через Дію за кредитні кошти

Прошу допомоги і порад.
Хочу вперше купити військові облігації через ДІЯ за кредитні кошти в межах грейс-періоду.
Для проби планую купити 20-30 паперів, щоб подивитися, як все спрацює і т.д.

План такий:
партнер в ДІЯ - Сенс
оплата - з картки Всеможу, ПУМБ
погашення - на карту єПідтримка в ПУМБ

Хто має вже такий досвід, чи така схема спрацює?
Які можуть бути комісії або проблеми?

Всім дякую.
justauser
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 06:16

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Востаннє редагувалось angra в П'ят 21 бер, 2025 13:33, всього редагувалось 2 разів.
angra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 08:59

  prodigy написав:
  asti написав:Короче, скупился в Пумбе за КР - покупаю бумаги и не совсем понимаю зачем я их беру в кредит - ладно бы ещё доллар рос - так ведь нет - а ведь до конца апреля придется долг закрыть, а долгов уже прилично так набежало - как бы не пришлось убытки считать... :( :( :(


не час вкладатися в папір, дивись на Бафета


"А как снискать на хлеб насущный?" :mrgreen:
Здесь только и осталось , что жить от купона до купона)))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 12:55

Navegantes

Пишу трохи не по темі.
Дякую за ваше приватне повідомлення. Я так зрозумів, оскільки я новачок на форумі, система не дає мені поки писати ПП. Тому пишу тут...
justauser
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 13:06

  justauser написав:Прошу допомоги і порад.
...
Які можуть бути комісії або проблеми?

Всім дякую.


При наборе критической массы сильно умных, цена продажи в решающий момент уйдёт в красную зону.
Или, банк тупо откажется её покупать.
Или, если бумажка долгосрочная, она может уйти в красную зону сама по себе, просто на новостном фоне.
А так, проблем нет.
А впрочем, нету никаких проблем. кроме этих хризантем,. Кроме белых, опоздавших хризантем. Ты слышишь,. нету никаких проблем. и нам уже легко совсем
anduzenko
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  #<1 ... 805806807808
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