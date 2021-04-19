не час вкладатися в папір, дивись на Бафета
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 20 бер, 2025 13:57
не час вкладатися в папір, дивись на Бафета
Додано: Чет 20 бер, 2025 15:11
Re: Ринок ОВДП
Єврові 234777 вже з'явилися в сенсі приват поки ще тормозить....
Додано: Чет 20 бер, 2025 20:37
Перша покупка ОВДП через Дію за кредитні кошти
Прошу допомоги і порад.
Хочу вперше купити військові облігації через ДІЯ за кредитні кошти в межах грейс-періоду.
Для проби планую купити 20-30 паперів, щоб подивитися, як все спрацює і т.д.
План такий:
партнер в ДІЯ - Сенс
оплата - з картки Всеможу, ПУМБ
погашення - на карту єПідтримка в ПУМБ
Хто має вже такий досвід, чи така схема спрацює?
Які можуть бути комісії або проблеми?
Всім дякую.
Додано: П'ят 21 бер, 2025 06:16
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Востаннє редагувалось angra в П'ят 21 бер, 2025 13:33, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 21 бер, 2025 08:59
"А как снискать на хлеб насущный?"
Здесь только и осталось , что жить от купона до купона)))
Додано: П'ят 21 бер, 2025 12:55
Navegantes
Пишу трохи не по темі.
Дякую за ваше приватне повідомлення. Я так зрозумів, оскільки я новачок на форумі, система не дає мені поки писати ПП. Тому пишу тут...
Додано: П'ят 21 бер, 2025 13:06
При наборе критической массы сильно умных, цена продажи в решающий момент уйдёт в красную зону.
Или, банк тупо откажется её покупать.
Или, если бумажка долгосрочная, она может уйти в красную зону сама по себе, просто на новостном фоне.
А так, проблем нет.
Додано: П'ят 21 бер, 2025 16:07
Подскажите, а если покупать с аккордовской карты в Дии за СВОИ будет комиссия или тоже нет?
Додано: П'ят 21 бер, 2025 16:20
Додано: П'ят 21 бер, 2025 16:26
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