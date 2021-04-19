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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 806807808809
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 20:05

Вот как, скажите, как сделать так чтобы заставить ВСЕ деньги работать?! Куда вложиться чтобы получать пассивный доход без особой мороки (недвижимость) и рисков (ОВГЗ, депозиты, крипта) Где он этот Грааль инвестора??! Кто знает?
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 20:26

Re: Ринок ОВДП

  asti написав:заставить ВСЕ деньги работать
т.е. рисковать всеми деньгами?!
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6215
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 21:45

  Amethyst написав:
  asti написав:заставить ВСЕ деньги работать
т.е. рисковать всеми деньгами?!
А как ими НЕ рисковать? (Спойлер - даже если деньги находятся в банковской ячейке - вы всё равно ими рискуете)
asti
 
Повідомлень: 4316
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 739 раз.
 
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  #<1 ... 806807808809
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