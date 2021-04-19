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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 21 бер, 2025 20:05
Вот как, скажите, как сделать так чтобы заставить ВСЕ деньги работать?! Куда вложиться чтобы получать пассивный доход без особой мороки (недвижимость) и рисков (ОВГЗ, депозиты, крипта) Где он этот Грааль инвестора??! Кто знает?
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asti
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 20:26
asti написав:
заставить ВСЕ деньги работать
т.е. рисковать всеми деньгами?!
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Amethyst
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 21:45
Amethyst написав: asti написав:
заставить ВСЕ деньги работать
т.е. рисковать всеми деньгами?!
А как ими НЕ рисковать? (Спойлер - даже если деньги находятся в банковской ячейке - вы всё равно ими рискуете)
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asti
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 22:00
asti написав: Amethyst написав: asti написав:
заставить ВСЕ деньги работать
т.е. рисковать всеми деньгами?!
А как ими НЕ рисковать? (Спойлер - даже если деньги находятся в банковской ячейке - вы всё равно ими рискуете)
в етой стране, в ето время по Вашему вопросу нету решения.
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Goodman
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 23:12
Имя, сестра, имя!!!
(Страну назовите пожалуйста!))
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asti
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Додано: Суб 22 бер, 2025 03:42
asti Як я Вам писав, дехто рекомендував Туреччину, яка без ФМ. Вивід-введ. капіталу через крипту, наче безпроблемний
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Visky
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Додано: Суб 22 бер, 2025 11:03
Нагадайте будь ласка коли приват НЕ продає ОВДП.
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ihorsic
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Додано: Суб 22 бер, 2025 11:47
Visky написав:asti
Як я Вам писав, дехто рекомендував Туреччину, яка без ФМ. Вивід-введ. капіталу через крипту, наче безпроблемний
А що далі там робити з тим капіталом??!
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asti
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Додано: Суб 22 бер, 2025 12:41
ihorsic написав:
Нагадайте будь ласка коли приват НЕ продає ОВДП.
Зараз:
Купівля облігацій доступна в робочі дні з 9:00 до 17:00.
Виняток: перший робочий день місяця та останній робочий день кварталу
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Ой+
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Додано: Суб 22 бер, 2025 13:09
Ой+ написав: ihorsic написав:
Нагадайте будь ласка коли приват НЕ продає ОВДП.
Зараз:
Купівля облігацій доступна в робочі дні з 9:00 до 17:00.
Виняток: перший робочий день місяця та останній робочий день кварталу
Дякую. Це виходить замовлення 28.03 буде проведено 02.04. вірно?
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ihorsic
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