RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 806807808809
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 20:05

Вот как, скажите, как сделать так чтобы заставить ВСЕ деньги работать?! Куда вложиться чтобы получать пассивный доход без особой мороки (недвижимость) и рисков (ОВГЗ, депозиты, крипта) Где он этот Грааль инвестора??! Кто знает?
asti
 
Повідомлень: 4318
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 739 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 20:26

Re: Ринок ОВДП

  asti написав:заставить ВСЕ деньги работать
т.е. рисковать всеми деньгами?!
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6216
З нами з: 05.05.21
Подякував: 481 раз.
Подякували: 1202 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
10
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 21:45

  Amethyst написав:
  asti написав:заставить ВСЕ деньги работать
т.е. рисковать всеми деньгами?!
А как ими НЕ рисковать? (Спойлер - даже если деньги находятся в банковской ячейке - вы всё равно ими рискуете)
asti
 
Повідомлень: 4318
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 739 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 22:00

  asti написав:
  Amethyst написав:
  asti написав:заставить ВСЕ деньги работать
т.е. рисковать всеми деньгами?!
А как ими НЕ рисковать? (Спойлер - даже если деньги находятся в банковской ячейке - вы всё равно ими рискуете)

в етой стране, в ето время по Вашему вопросу нету решения.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6698
З нами з: 23.11.14
Подякував: 769 раз.
Подякували: 573 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 23:12

Имя, сестра, имя!!!

(Страну назовите пожалуйста!))
asti
 
Повідомлень: 4318
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 739 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 03:42

asti Як я Вам писав, дехто рекомендував Туреччину, яка без ФМ. Вивід-введ. капіталу через крипту, наче безпроблемний
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1428
З нами з: 27.04.10
Подякував: 141 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 11:03

Re: Ринок ОВДП

Нагадайте будь ласка коли приват НЕ продає ОВДП.
ihorsic
 
Повідомлень: 1364
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 11:47

  Visky написав:asti Як я Вам писав, дехто рекомендував Туреччину, яка без ФМ. Вивід-введ. капіталу через крипту, наче безпроблемний
А що далі там робити з тим капіталом??!
asti
 
Повідомлень: 4318
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 739 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 12:41

  ihorsic написав:Нагадайте будь ласка коли приват НЕ продає ОВДП.

Зараз:
Купівля облігацій доступна в робочі дні з 9:00 до 17:00.
Виняток: перший робочий день місяця та останній робочий день кварталу
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6879
З нами з: 19.04.12
Подякував: 106 раз.
Подякували: 1087 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 13:09

  Ой+ написав:
  ihorsic написав:Нагадайте будь ласка коли приват НЕ продає ОВДП.

Зараз:
Купівля облігацій доступна в робочі дні з 9:00 до 17:00.
Виняток: перший робочий день місяця та останній робочий день кварталу

Дякую. Це виходить замовлення 28.03 буде проведено 02.04. вірно?
ihorsic
 
Повідомлень: 1364
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 806807808809
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 13:40
3 3079
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 19:19
prodigy
Овдп купівля в застосунку
sens » Вів 30 лип, 2024 10:44
1 2615
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 14:17
62 96210
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8090)
22.03.2025 12:09
izibank (3254)
22.03.2025 10:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.