Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 22 бер, 2025 14:24
ihorsic написав:
Це виходить замовлення 28.03 буде проведено 02.04. вірно?
Мало би так.
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Додано: Суб 22 бер, 2025 16:41
asti написав: Visky написав: asti
Як я Вам писав, дехто рекомендував Туреччину, яка без ФМ. Вивід-введ. капіталу через крипту, наче безпроблемний
А що далі там робити з тим капіталом??!
Людина писала в плані операцій з нерухомістю, але ж нам пасивникам це занадто пилючно.
Їхні облігації мають доходність до 50%
https://ru.investing.com/rates-bonds/turkey-government-bonds
Але ж і ліра валиться:
https://ru.investing.com/currencies/usd-try https://glavcom.ua/economics/finances/turetska-lira-rekordno-obvalilas-na-tli-politichnoji-nestabilnosti-v-krajini-1050359.html
Треба перерахувати дохідність до зміни курсу долар/ліра
Так, на око: якби не нещодавний стрибок курсу долар/ліра на 8%, було значно вигідніше наших і без обмеження сум і ФМ
Visky
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Додано: Суб 22 бер, 2025 16:58
ihorsic написав: Ой+ написав: ihorsic написав:
Нагадайте будь ласка коли приват НЕ продає ОВДП.
Зараз:
Купівля облігацій доступна в робочі дні з 9:00 до 17:00.
Виняток: перший робочий день місяця та останній робочий день кварталу
Дякую. Це виходить замовлення 28.03 буде проведено 02.04. вірно?
Вірно, але 28.03 з 9:00 ПБ поставить ціну в розрахунку на 02.04. Тому раджу встигнути взяти 27.03 до 17:00, бо наступного дня (28.03) ціна ПБ суттєво стрибне
Visky
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Додано: Суб 22 бер, 2025 17:04
Visky написав:
Вірно, але 28.03 з 9:00 ПБ поставить ціну в розрахунку на 02.04. Тому раджу встигнути взяти 27.03 до 17:00, бо наступного дня (28.03) ціна ПБ суттєво стрибне
Ну це якщо за кровні, а якщо чужим коштом, то може якраз і задум подовше ним скористатись. Ну і щодо "вірно"
Ой+
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Додано: Суб 22 бер, 2025 17:27
Ой+ Не має значення, чужим коштом так само дорожче, не бачу сенсу брати в ПБ 28.3, у конкурентів буде дешевше, краще в ПБ взяти раніше
Visky
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Додано: Суб 22 бер, 2025 17:34
Visky Як рахувати. Оформити в березні, спишуть в квітні, тоді розраховувати в травні. Кожен Іван має свій план. Я все ж таки 2 квітня збираюсь дотарюватись з низки причин.
Ой+
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Додано: Суб 22 бер, 2025 17:41
Ой+ Так мова була про 28.3, тому не рекомендував в цей день. А кидати заявку 28.3 по ціні вищій за конкурентів більше десь на 1,5-2 грн, не певен у вигоді новомісячного кредитного періоду. 2.04 у ПБ буде поточна ціна в розрахунку на 3.04
Visky
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