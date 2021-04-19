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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 807808809810
Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 14:24

Re: Ринок ОВДП

  ihorsic написав:Це виходить замовлення 28.03 буде проведено 02.04. вірно?

Мало би так.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 16:41

  asti написав:
  Visky написав:asti Як я Вам писав, дехто рекомендував Туреччину, яка без ФМ. Вивід-введ. капіталу через крипту, наче безпроблемний
А що далі там робити з тим капіталом??!
Людина писала в плані операцій з нерухомістю, але ж нам пасивникам це занадто пилючно.
Їхні облігації мають доходність до 50% https://ru.investing.com/rates-bonds/turkey-government-bonds Але ж і ліра валиться: https://ru.investing.com/currencies/usd-try
https://glavcom.ua/economics/finances/turetska-lira-rekordno-obvalilas-na-tli-politichnoji-nestabilnosti-v-krajini-1050359.html
Треба перерахувати дохідність до зміни курсу долар/ліра
Так, на око: якби не нещодавний стрибок курсу долар/ліра на 8%, було значно вигідніше наших і без обмеження сум і ФМ
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 16:58

  ihorsic написав:
  Ой+ написав:
  ihorsic написав:Нагадайте будь ласка коли приват НЕ продає ОВДП.

Зараз:
Купівля облігацій доступна в робочі дні з 9:00 до 17:00.
Виняток: перший робочий день місяця та останній робочий день кварталу

Дякую. Це виходить замовлення 28.03 буде проведено 02.04. вірно?

Вірно, але 28.03 з 9:00 ПБ поставить ціну в розрахунку на 02.04. Тому раджу встигнути взяти 27.03 до 17:00, бо наступного дня (28.03) ціна ПБ суттєво стрибне
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 17:04

Re: Ринок ОВДП

  Visky написав:Вірно, але 28.03 з 9:00 ПБ поставить ціну в розрахунку на 02.04. Тому раджу встигнути взяти 27.03 до 17:00, бо наступного дня (28.03) ціна ПБ суттєво стрибне

Ну це якщо за кровні, а якщо чужим коштом, то може якраз і задум подовше ним скористатись. Ну і щодо "вірно"
Не зловживайте словами «вірний» і «вірно». Оскільки «вірний» – це насамперед відданий, який не зраджує, заслуговує на довіру. https://ukr-mova.in.ua/library/sunonimu/virniy
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 17:27

Ой+ Не має значення, чужим коштом так само дорожче, не бачу сенсу брати в ПБ 28.3, у конкурентів буде дешевше, краще в ПБ взяти раніше
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 17:34

Visky Як рахувати. Оформити в березні, спишуть в квітні, тоді розраховувати в травні. Кожен Іван має свій план. Я все ж таки 2 квітня збираюсь дотарюватись з низки причин.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 17:41

Ой+ Так мова була про 28.3, тому не рекомендував в цей день. А кидати заявку 28.3 по ціні вищій за конкурентів десь на 1,5-2 грн заради новомісячного кредитного періоду, не певен у вигоді . 2.04 у ПБ буде поточна ціна в розрахунку на 3.04
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 19:05

  Ой+ написав:Visky Я все ж таки 2 квітня збираюсь дотарюватись

Але ж не в Приваті ?
angra
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 19:15

  angra написав:
  Ой+ написав:Visky Я все ж таки 2 квітня збираюсь дотарюватись

Але ж не в Приваті ?

Ну хіба що не буде бажаного, а так мені приват подобається більше чим Дія, що не треба її ублажати посмішками та кліпаннями. І я готовий змиритися навіть з меншим трошки доходом. В мене є сенс купляти в середині місяця, то тоді мучаюсь з Дією, а початок місяця віднедавна з приватом.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 17:21

Ой+ В ПБ з погашенням цьогоріч лише 18.6. Без вибору...
Це Ви ще не стикалися з тим, коли ПБ просто не виконує заявку без пояснень і навіть повідомлень, а від заявки не залишається і сліду.
В Дії можна без кліпання і посмішок легко рухати головою при гарному освітленні і швидше спрацьовує
Visky
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