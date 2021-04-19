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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 23 бер, 2025 17:21
Ой+ В ПБ з погашенням цьогоріч лише 18.6. Без вибору...
Це Ви ще не стикалися з тим, коли ПБ просто не виконує заявку без пояснень і навіть повідомлень, а від заявки не залишається і сліду.
В Дії можна без кліпання і посмішок легко рухати головою при гарному освітленні і швидше спрацьовує
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Visky
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Додано: Нед 23 бер, 2025 18:32
Visky написав:
В ПБ з погашенням цьогоріч лише 18.6. Без вибору...
Бачу і UA4000231187 04.06.25. Але мені 18.06 нормально підходить, оскільки тарюсь через крок згрубша на 4 міс вперед. Відповідно вже судака наловив наперед, наступний захід початок квітня, тоді випаде потреба в травні і т.д. А ближче до погашення облігацій меншає. І так поєднуючи п24 та дію наразі бачу можливості рухатись до середини жовтня з невеликими простоями не для своїх.
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Додано: Нед 23 бер, 2025 19:58
RADAcard + ДІЯ
Працює?
Які проблеми можуть бути?
Дякую всім.
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justauser
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Додано: Нед 23 бер, 2025 20:08
Ой+ Ось в цьому і ще один під... ПБ, і Ви поки повелися.
Нема паперів на 04.06.25, лише вивіска. Якось і я попався на цю вудку: завів гроші, а купити не зміг, довелося вимушено брати інші
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Visky
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Додано: Пон 24 бер, 2025 16:24
Ексим виріш позбавитись від мілких ОВДПшників вводячи комісію за погашення та користуванням поточними рахунками...
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ihorsic
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