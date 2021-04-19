150 в місяць за рахунок і 500 за погашення ОВДП.
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 25 бер, 2025 01:07
Додано: Вів 25 бер, 2025 10:07
Те ж саме вже 3 тижні
Техпідтримка пропонувала різні варванти, нічого не допомогло Тепер тупо перестали відповідати
Саме паршиво те, що немає змоги поспілкуватися з живою людиною, одні боти і чати
Недолуга якась навіть не програма, а сама організація Мінцифри
Зараз переглядають цей форум: V$Epropalo і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|