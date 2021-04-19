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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 809810811812
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 01:07

  asti написав:
  ihorsic написав:Ексим виріш позбавитись від мілких ОВДПшників вводячи комісію за погашення та користуванням поточними рахунками...
Яка комісія?

150 в місяць за рахунок і 500 за погашення ОВДП.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 10:07

  justauser написав:Як реально зробити дія.підпис?
Другий день посміхаюсь, кліпаю в камеру. Пише, що розпізнало фото. Просить ввести код. Ввожу 2 рази. І потім... сталася помилка.

Те ж саме вже 3 тижні
Техпідтримка пропонувала різні варванти, нічого не допомогло Тепер тупо перестали відповідати
Саме паршиво те, що немає змоги поспілкуватися з живою людиною, одні боти і чати
Недолуга якась навіть не програма, а сама організація Мінцифри
kkg
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 10:33

  justauser написав:Ситуация: в Сенсе уже куплено за свои овдп на 200К.
Если еще докупить в Сенсе через ДИЮ такие же бумаги с карточки/карточек другого(их) банка(ов) на 200К+, то получится, что в Сенсе будут храниться бумаги одного выпуска на 400К+. Погашение: 200К на карту Сенса. Остальное - на карты эПидтримка соответствующих банков.

Если не секрет, какую бумагу тарите, 30.04 или 15.10...?
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 13:06

  ihorsic написав:
  asti написав:
  ihorsic написав:Ексим виріш позбавитись від мілких ОВДПшників вводячи комісію за погашення та користуванням поточними рахунками...
Яка комісія?

150 в місяць за рахунок і 500 за погашення ОВДП.

Прорахував по євро. Все одно виходить вигідніше ніж сенс-приват
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 13:15

Аби ж не фінмон - занести одразу тисяч 50 євро,
то й нормально виходить, а так... :( :(
asti
 
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