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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 810811812813
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 17:04

Подскажите, сколько времени в ДИИ висит заявка с момента её создания до оплаты? Столкнулся сегодня с неприятной ситуацией - три раза Дия отклоняла мою заявку на покупку ОВГЗ Волчанск через Сенс - решил купить в самом Сенсе - внёс деньги на карту для покупки 46 шт, в итоге их там оказалось только 9 - пришлось брать другие бумаги)
И ещё, вопрос в догонку, с Сенсовского Вайта ЗА СВОИ если в ДИИ брать будет комиссия или нет?
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 17:54

  asti написав:Подскажите, сколько времени в ДИИ висит заявка с момента её создания до оплаты? Столкнулся сегодня с неприятной ситуацией - три раза Дия отклоняла мою заявку на покупку ОВГЗ Волчанск через Сенс - решил купить в самом Сенсе - внёс деньги на карту для покупки 46 шт, в итоге их там оказалось только 9 - пришлось брать другие бумаги)
И ещё, вопрос в догонку, с Сенсовского Вайта ЗА СВОИ если в ДИИ брать будет комиссия или нет?

це ж від швидкості банка залежить, останні пару місяців в мене все проходило до 10 хвилин в сенсі, до цього в ісу трохи подовше (від 30 хвилин до 2 годин)
gonzo
 
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  #<1 ... 810811812813
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