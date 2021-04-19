|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 26 бер, 2025 17:04
Подскажите, сколько времени в ДИИ висит заявка с момента её создания до оплаты? Столкнулся сегодня с неприятной ситуацией - три раза Дия отклоняла мою заявку на покупку ОВГЗ Волчанск через Сенс - решил купить в самом Сенсе - внёс деньги на карту для покупки 46 шт, в итоге их там оказалось только 9 - пришлось брать другие бумаги)
И ещё, вопрос в догонку, с Сенсовского Вайта ЗА СВОИ если в ДИИ брать будет комиссия или нет?
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4322
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 739 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 26 бер, 2025 17:54
asti написав:
Подскажите, сколько времени в ДИИ висит заявка с момента её создания до оплаты? Столкнулся сегодня с неприятной ситуацией - три раза Дия отклоняла мою заявку на покупку ОВГЗ Волчанск через Сенс - решил купить в самом Сенсе - внёс деньги на карту для покупки 46 шт, в итоге их там оказалось только 9 - пришлось брать другие бумаги)
И ещё, вопрос в догонку, с Сенсовского Вайта ЗА СВОИ если в ДИИ брать будет комиссия или нет?
це ж від швидкості банка залежить, останні пару місяців в мене все проходило до 10 хвилин в сенсі, до цього в ісу трохи подовше (від 30 хвилин до 2 годин)
-
gonzo
-
-
- Повідомлень: 337
- З нами з: 05.01.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|3
|3128
|
|
|1
|2629
|
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
|
|62
|96346
|
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2
|