Додано: Сер 26 бер, 2025 21:16

Amethyst написав: moveton написав: Оказалось, что нужно тамагочить приложение, чтобы заметить момент, когда оно переходит в фазу ожидания оплаты. Оказалось, что нужно тамагочить приложение, чтобы заметить момент, когда оно переходит в фазу ожидания оплаты. Ваащето пуш приходит, шо заявка одобрена

Похоже вам нуна включить/разрешить выполнять Дию в фоне Ваащето пуш приходит, шо заявка одобренаПохоже вам нуна включить/разрешить выполнять Дию в фоне

Это сейчас он приходит. Аж задыхаешься от этих пушей. В особенности от назойливых "расскажите, как вам понравилось". Кажется, даже уже осилили экран обновлять, если всё ещё смотришь на заявку. А в 2022 пока не выйдешь в список всех бумаг и обратно не зайдёшь, фиг было узнать, что заявка одобрена и теперь ждёт уже меня. При Дие на переднем плане, когда просто пялишься в свою заявку. Не знаю, может тогда для пушей в приложение на переднем плане и было обязательно включать работу приложения в фоне, но с тех пор смартфон всё тот же и я ничего Дие дополнительно не разрешал, а пуши после какого-то из обновлений Дии сами заработали.