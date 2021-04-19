|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 26 бер, 2025 17:04
Подскажите, сколько времени в ДИИ висит заявка с момента её создания до оплаты? Столкнулся сегодня с неприятной ситуацией - три раза Дия отклоняла мою заявку на покупку ОВГЗ Волчанск через Сенс - решил купить в самом Сенсе - внёс деньги на карту для покупки 46 шт, в итоге их там оказалось только 9 - пришлось брать другие бумаги)
И ещё, вопрос в догонку, с Сенсовского Вайта ЗА СВОИ если в ДИИ брать будет комиссия или нет?
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4323
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 739 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 26 бер, 2025 17:54
asti написав:
Подскажите, сколько времени в ДИИ висит заявка с момента её создания до оплаты? Столкнулся сегодня с неприятной ситуацией - три раза Дия отклоняла мою заявку на покупку ОВГЗ Волчанск через Сенс - решил купить в самом Сенсе - внёс деньги на карту для покупки 46 шт, в итоге их там оказалось только 9 - пришлось брать другие бумаги)
И ещё, вопрос в догонку, с Сенсовского Вайта ЗА СВОИ если в ДИИ брать будет комиссия или нет?
це ж від швидкості банка залежить, останні пару місяців в мене все проходило до 10 хвилин в сенсі, до цього в ісу трохи подовше (від 30 хвилин до 2 годин)
-
gonzo
-
-
- Повідомлень: 338
- З нами з: 05.01.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 26 бер, 2025 20:23
gonzo написав: asti написав:
Подскажите, сколько времени в ДИИ висит заявка с момента её создания до оплаты? Столкнулся сегодня с неприятной ситуацией - три раза Дия отклоняла мою заявку на покупку ОВГЗ Волчанск через Сенс - решил купить в самом Сенсе - внёс деньги на карту для покупки 46 шт, в итоге их там оказалось только 9 - пришлось брать другие бумаги)
И ещё, вопрос в догонку, с Сенсовского Вайта ЗА СВОИ если в ДИИ брать будет комиссия или нет?
це ж від швидкості банка залежить, останні пару місяців в мене все проходило до 10 хвилин в сенсі, до цього в ісу трохи подовше (від 30 хвилин до 2 годин)
Да я не об этом спрашивал - мне как раз было бы лучше, чтобы заявка подольше висела - сделал заявку утром, бумаги зарезервировал, а рассчитался после обеда - так можно делать? Есть информация, сколько времени даётся
на оплату в ДИИ?
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4323
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 739 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 26 бер, 2025 20:31
asti написав:
Есть информация, сколько времени даётся
на оплату в ДИИ?
У меня через 30мин после одобрения покупки оплата отменялась ((
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6231
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 481 раз.
- Подякували: 1207 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
10
Додано: Сер 26 бер, 2025 20:43
asti написав:
Да я не об этом спрашивал - мне как раз было бы лучше, чтобы заявка подольше висела - сделал заявку утром, бумаги зарезервировал, а рассчитался после обеда - так можно делать? Есть информация, сколько времени даётся
на оплату в ДИИ?
Это уже совсем другой вопрос, чем "сколько времени в ДИИ висит заявка с момента её создания до оплаты". От момента создания в первую очередь идёт этап подтверждения продавцом и он хоть несколько дней может занять. А вот на оплату вряд ли какой-то продавец будет давать часы, хоть это Дией и не запрещено. На ICU экспериментально проверял, что от предложения оплатить до сообщения "мы оплаты не дождались" несколько минут, но в точности не засекал.
Кстати, поэтому в 2022м долго не мог понять, как в той Дие вообще покупать. Подал заявку - пишет, чтобы ждал подтверждения от партнёра. И на вид ничего не происходит. Откладываешь смартфон, через полдня смотришь - заявка закрыта. Оказалось, что нужно тамагочить приложение, чтобы заметить момент, когда оно переходит в фазу ожидания оплаты.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5316
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 626 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
Додано: Сер 26 бер, 2025 20:50
moveton написав:
Оказалось, что нужно тамагочить приложение, чтобы заметить момент, когда оно переходит в фазу ожидания оплаты.
Ваащето пуш приходит, шо заявка одобрена
Похоже вам нуна включить/разрешить выполнять Дию в фоне
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6231
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 481 раз.
- Подякували: 1207 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
10
Додано: Сер 26 бер, 2025 20:56
asti написав:
- внёс деньги на карту для покупки 46 шт, в итоге их там оказалось только 9 - пришлось брать другие бумаги)
От в чому ще один плюс купівлі в Приват24, так це те що бачиш скільки штук бумаги доступно для купівлі.
-
angra
-
-
- Повідомлень: 246
- З нами з: 21.02.11
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 26 бер, 2025 21:16
Amethyst написав: moveton написав:
Оказалось, что нужно тамагочить приложение, чтобы заметить момент, когда оно переходит в фазу ожидания оплаты.
Ваащето пуш приходит, шо заявка одобрена
Похоже вам нуна включить/разрешить выполнять Дию в фоне
Это сейчас он приходит. Аж задыхаешься от этих пушей. В особенности от назойливых "расскажите, как вам понравилось". Кажется, даже уже осилили экран обновлять, если всё ещё смотришь на заявку. А в 2022 пока не выйдешь в список всех бумаг и обратно не зайдёшь, фиг было узнать, что заявка одобрена и теперь ждёт уже меня. При Дие на переднем плане, когда просто пялишься в свою заявку. Не знаю, может тогда для пушей в приложение на переднем плане и было обязательно включать работу приложения в фоне, но с тех пор смартфон всё тот же и я ничего Дие дополнительно не разрешал, а пуши после какого-то из обновлений Дии сами заработали.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5316
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 626 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
Додано: Сер 26 бер, 2025 21:30
Яка кредитка Райфа підходить для ДІЯ?
Дякую.
-
justauser
-
-
- Повідомлень: 11
- З нами з: 19.03.25
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|3
|3128
|
|
|1
|2629
|
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
|
|62
|96347
|
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2
|