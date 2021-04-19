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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 810811812813
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 17:04

Подскажите, сколько времени в ДИИ висит заявка с момента её создания до оплаты? Столкнулся сегодня с неприятной ситуацией - три раза Дия отклоняла мою заявку на покупку ОВГЗ Волчанск через Сенс - решил купить в самом Сенсе - внёс деньги на карту для покупки 46 шт, в итоге их там оказалось только 9 - пришлось брать другие бумаги)
И ещё, вопрос в догонку, с Сенсовского Вайта ЗА СВОИ если в ДИИ брать будет комиссия или нет?
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 17:54

  asti написав:Подскажите, сколько времени в ДИИ висит заявка с момента её создания до оплаты? Столкнулся сегодня с неприятной ситуацией - три раза Дия отклоняла мою заявку на покупку ОВГЗ Волчанск через Сенс - решил купить в самом Сенсе - внёс деньги на карту для покупки 46 шт, в итоге их там оказалось только 9 - пришлось брать другие бумаги)
И ещё, вопрос в догонку, с Сенсовского Вайта ЗА СВОИ если в ДИИ брать будет комиссия или нет?

це ж від швидкості банка залежить, останні пару місяців в мене все проходило до 10 хвилин в сенсі, до цього в ісу трохи подовше (від 30 хвилин до 2 годин)
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 20:23

  gonzo написав:
  asti написав:Подскажите, сколько времени в ДИИ висит заявка с момента её создания до оплаты? Столкнулся сегодня с неприятной ситуацией - три раза Дия отклоняла мою заявку на покупку ОВГЗ Волчанск через Сенс - решил купить в самом Сенсе - внёс деньги на карту для покупки 46 шт, в итоге их там оказалось только 9 - пришлось брать другие бумаги)
И ещё, вопрос в догонку, с Сенсовского Вайта ЗА СВОИ если в ДИИ брать будет комиссия или нет?

це ж від швидкості банка залежить, останні пару місяців в мене все проходило до 10 хвилин в сенсі, до цього в ісу трохи подовше (від 30 хвилин до 2 годин)

Да я не об этом спрашивал - мне как раз было бы лучше, чтобы заявка подольше висела - сделал заявку утром, бумаги зарезервировал, а рассчитался после обеда - так можно делать? Есть информация, сколько времени даётся
на оплату в ДИИ?
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 20:31

Re: Ринок ОВДП

  asti написав:Есть информация, сколько времени даётся
на оплату в ДИИ?
У меня через 30мин после одобрения покупки оплата отменялась ((
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 20:43

  asti написав:Да я не об этом спрашивал - мне как раз было бы лучше, чтобы заявка подольше висела - сделал заявку утром, бумаги зарезервировал, а рассчитался после обеда - так можно делать? Есть информация, сколько времени даётся
на оплату в ДИИ?

Это уже совсем другой вопрос, чем "сколько времени в ДИИ висит заявка с момента её создания до оплаты". От момента создания в первую очередь идёт этап подтверждения продавцом и он хоть несколько дней может занять. А вот на оплату вряд ли какой-то продавец будет давать часы, хоть это Дией и не запрещено. На ICU экспериментально проверял, что от предложения оплатить до сообщения "мы оплаты не дождались" несколько минут, но в точности не засекал.

Кстати, поэтому в 2022м долго не мог понять, как в той Дие вообще покупать. Подал заявку - пишет, чтобы ждал подтверждения от партнёра. И на вид ничего не происходит. Откладываешь смартфон, через полдня смотришь - заявка закрыта. Оказалось, что нужно тамагочить приложение, чтобы заметить момент, когда оно переходит в фазу ожидания оплаты.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 20:50

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:Оказалось, что нужно тамагочить приложение, чтобы заметить момент, когда оно переходит в фазу ожидания оплаты.
Ваащето пуш приходит, шо заявка одобрена :P
Похоже вам нуна включить/разрешить выполнять Дию в фоне :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 20:56

  asti написав:- внёс деньги на карту для покупки 46 шт, в итоге их там оказалось только 9 - пришлось брать другие бумаги)


От в чому ще один плюс купівлі в Приват24, так це те що бачиш скільки штук бумаги доступно для купівлі.
angra
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 21:16

  Amethyst написав:
  moveton написав:Оказалось, что нужно тамагочить приложение, чтобы заметить момент, когда оно переходит в фазу ожидания оплаты.
Ваащето пуш приходит, шо заявка одобрена :P
Похоже вам нуна включить/разрешить выполнять Дию в фоне :wink:

Это сейчас он приходит. Аж задыхаешься от этих пушей. В особенности от назойливых "расскажите, как вам понравилось". Кажется, даже уже осилили экран обновлять, если всё ещё смотришь на заявку. А в 2022 пока не выйдешь в список всех бумаг и обратно не зайдёшь, фиг было узнать, что заявка одобрена и теперь ждёт уже меня. При Дие на переднем плане, когда просто пялишься в свою заявку. Не знаю, может тогда для пушей в приложение на переднем плане и было обязательно включать работу приложения в фоне, но с тех пор смартфон всё тот же и я ничего Дие дополнительно не разрешал, а пуши после какого-то из обновлений Дии сами заработали.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 21:30

Яка кредитка Райфа підходить для ДІЯ?
Дякую.
justauser
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 22:42

Re: Ринок ОВДП

justauser написав:Яка кредитка Райфа підходить для ДІЯ?
Дякую.
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lamal
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