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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 27 бер, 2025 00:06
Amethyst написав: asti написав:
Есть информация, сколько времени даётся
на оплату в ДИИ?
У меня через 30мин после одобрения покупки оплата отменялась ((
Спасибо. Если б оно ещё писало ПОЧЕМУ заявку отклонили,
а то просто пишет, отклонили и всё...
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asti
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Додано: Чет 27 бер, 2025 07:28
asti написав: Amethyst написав: asti написав:
Есть информация, сколько времени даётся
на оплату в ДИИ?
У меня через 30мин после одобрения покупки оплата отменялась ((
Спасибо. Если б оно ещё писало ПОЧЕМУ заявку отклонили,
а то просто пишет, отклонили и всё...
Ну так понятно почему. Вы неоплатили в отведенное для этого время. Или оплаченные заявки тоже могут отменить ?
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angra
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Додано: Чет 27 бер, 2025 09:54
angra написав:
Или оплаченные заявки тоже могут отменить ?
Могут. У меня даже на следующий день отменялось и деньги именно возвращались на карту а не выходили с блока. Я так понял это произошло потому что в те несколько минут что прошли с момента согласования до момента оплаты у торговца поменялась цена и он нерил что нефиг терять несколько копеек и все откатил взад. Причем пуш дия при этом никакой не прислала, увидел случайно, зайдя в дию и увидев надпись красным
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WallNutPen
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