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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 811812813814
Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 00:06

  Amethyst написав:
  asti написав:Есть информация, сколько времени даётся
на оплату в ДИИ?
У меня через 30мин после одобрения покупки оплата отменялась ((
Спасибо. Если б оно ещё писало ПОЧЕМУ заявку отклонили,
а то просто пишет, отклонили и всё...
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 07:28

  asti написав:
  Amethyst написав:
  asti написав:Есть информация, сколько времени даётся
на оплату в ДИИ?
У меня через 30мин после одобрения покупки оплата отменялась ((
Спасибо. Если б оно ещё писало ПОЧЕМУ заявку отклонили,
а то просто пишет, отклонили и всё...

Ну так понятно почему. Вы неоплатили в отведенное для этого время. Или оплаченные заявки тоже могут отменить ?
angra
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 09:54

  angra написав:Или оплаченные заявки тоже могут отменить ?

Могут. У меня даже на следующий день отменялось и деньги именно возвращались на карту а не выходили с блока. Я так понял это произошло потому что в те несколько минут что прошли с момента согласования до момента оплаты у торговца поменялась цена и он нерил что нефиг терять несколько копеек и все откатил взад. Причем пуш дия при этом никакой не прислала, увидел случайно, зайдя в дию и увидев надпись красным
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 10:08

Re: Ринок ОВДП

  WallNutPen написав:Я так понял это произошло потому что в те несколько минут что прошли с момента согласования до момента оплаты у торговца поменялась цена

И без изменения цены бывает. Тупо потому, что продавец обнаружил, что бумаг у него и нет. При покупке в Сенсе бывает, что даже в списке своих бумаг в приложении видишь, а потом опа - откат и возврат денег. Но не важно. Для покупателя тут главное понимать, что он никто, ему ничего не должны и он может только предложить денег и молиться, чтобы всё произошло.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 10:32

  angra написав:
  asti написав: Спасибо. Если б оно ещё писало ПОЧЕМУ заявку отклонили,
а то просто пишет, отклонили и всё...

Ну так понятно почему. Вы неоплатили в отведенное для этого время. Или оплаченные заявки тоже могут отменить ?

Я видимо не совсем правильно выразился. Заявку не отклонили, а не подтвердили. Вернее, Дия отправила запрос, а Сенс ответил, что не может исполнить. Если бы Сенс ответил, что не может исполнить потому что нет достаточного количества бумаг - всё бы стало понятно. А так я подумал - какой-то сбой и сделал три неудачных попытки))
asti
 
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