Спасибо. Если б оно ещё писало ПОЧЕМУ заявку отклонили,
а то просто пишет, отклонили и всё...
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 27 бер, 2025 00:06
Додано: Чет 27 бер, 2025 07:28
Ну так понятно почему. Вы неоплатили в отведенное для этого время. Или оплаченные заявки тоже могут отменить ?
Додано: Чет 27 бер, 2025 09:54
Могут. У меня даже на следующий день отменялось и деньги именно возвращались на карту а не выходили с блока. Я так понял это произошло потому что в те несколько минут что прошли с момента согласования до момента оплаты у торговца поменялась цена и он нерил что нефиг терять несколько копеек и все откатил взад. Причем пуш дия при этом никакой не прислала, увидел случайно, зайдя в дию и увидев надпись красным
Додано: Чет 27 бер, 2025 10:08
Re: Ринок ОВДП
И без изменения цены бывает. Тупо потому, что продавец обнаружил, что бумаг у него и нет. При покупке в Сенсе бывает, что даже в списке своих бумаг в приложении видишь, а потом опа - откат и возврат денег. Но не важно. Для покупателя тут главное понимать, что он никто, ему ничего не должны и он может только предложить денег и молиться, чтобы всё произошло.
Додано: Чет 27 бер, 2025 10:32
Я видимо не совсем правильно выразился. Заявку не отклонили, а не подтвердили. Вернее, Дия отправила запрос, а Сенс ответил, что не может исполнить. Если бы Сенс ответил, что не может исполнить потому что нет достаточного количества бумаг - всё бы стало понятно. А так я подумал - какой-то сбой и сделал три неудачных попытки))
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