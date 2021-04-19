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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 816817818819>
Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 01:07

Re: Ринок ОВДП

Це тільки в Приваті можна буде купляти не раніше 2 квітня? Через Дію можна і раніше чи теж є заморочки пов'язані з кінцем\початком кварталу ?
angra
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 01:55

angra тільки в Приваті. Через Дію можна, навіть з карт ПБ
Visky
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 09:40

Re: Ринок ОВДП

justauser написав:Если покупать ОВДП через Дия в Укргазбанке, где у меня нет никаких счетов, карт и т.д., то Укргазбанк сам откроет счет в ценных бумагах для зачисления купленных мною ОВДП?
Это платно или бесплатно?

Если я при этом я оплачу покупку ОВДП с карты другого банка и погашение будет на карту еПидтримка тоже другого банка, получается, что у меня в Укргазбанке будет лишь счет для ценных бумаг? Будут какие-то комиссии за его обслуживание?

Всем спасибо.
Мені укргаз не дає купити овдп через Дію , одразу відмова
lamal
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 10:31

Re: Ринок ОВДП

  lamal написав:Мені укргаз не дає купити овдп через Дію , одразу відмова

Аналогічно. Прилітало повідомлення тероризм, наркота оновіть дані у відділенні. Оновив, результат без змін.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 21:47

Хтось купляв ОВДП через Приват 24?хочу спробувати бо 23%з відсотків з депо не тішать.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 22:06

Re: Ринок ОВДП

Bolt написав:Хтось купляв ОВДП через Приват 24?хочу спробувати бо 23%з відсотків з депо не тішать.
Вам шо 23% жалко?
lamal
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 22:16

  Bolt написав:Хтось купляв ОВДП через Приват 24?хочу спробувати бо 23%з відсотків з депо не тішать.

Купляли, купляємо і будемо купляти.
А взагалі норм. Можна за кредитні...
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 22:27

Re: Ринок ОВДП

Зараз діяпідпис навіть активувати не можна((
lamal
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 22:47

lamal
Видали її і нову створи. В мене останні дні теж не працювало у всіх в сім'ї. А сьогодні зробив по новому і все ок.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 23:03

  lamal написав:
Bolt написав:Хтось купляв ОВДП через Приват 24?хочу спробувати бо 23%з відсотків з депо не тішать.
Вам шо 23% жалко?

Залежить з якої суми.
Bolt
 
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