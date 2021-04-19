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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 30 бер, 2025 01:07
Це тільки в Приваті можна буде купляти не раніше 2 квітня? Через Дію можна і раніше чи теж є заморочки пов'язані з кінцем\початком кварталу ?
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angra
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Додано: Нед 30 бер, 2025 01:55
angra тільки в Приваті. Через Дію можна, навіть з карт ПБ
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Visky
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Додано: Нед 30 бер, 2025 09:40
justauser написав:Если покупать ОВДП через Дия в Укргазбанке, где у меня нет никаких счетов, карт и т.д., то Укргазбанк сам откроет счет в ценных бумагах для зачисления купленных мною ОВДП?
Это платно или бесплатно?
Если я при этом я оплачу покупку ОВДП с карты другого банка и погашение будет на карту еПидтримка тоже другого банка, получается, что у меня в Укргазбанке будет лишь счет для ценных бумаг? Будут какие-то комиссии за его обслуживание?
Всем спасибо.
Мені укргаз не дає купити овдп через Дію , одразу відмова
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lamal
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Додано: Нед 30 бер, 2025 10:31
lamal написав:
Мені укргаз не дає купити овдп через Дію , одразу відмова
Аналогічно. Прилітало повідомлення тероризм, наркота оновіть дані у відділенні. Оновив, результат без змін.
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Ой+
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Додано: Нед 30 бер, 2025 21:47
Хтось купляв ОВДП через Приват 24?хочу спробувати бо 23%з відсотків з депо не тішать.
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Bolt
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Додано: Нед 30 бер, 2025 22:06
Bolt написав:Хтось купляв ОВДП через Приват 24?хочу спробувати бо 23%з відсотків з депо не тішать.
Вам шо 23% жалко?
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lamal
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Додано: Нед 30 бер, 2025 22:16
Bolt написав:
Хтось купляв ОВДП через Приват 24?хочу спробувати бо 23%з відсотків з депо не тішать.
Купляли, купляємо і будемо купляти.
А взагалі норм. Можна за кредитні...
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ihorsic
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Додано: Нед 30 бер, 2025 22:27
Зараз діяпідпис навіть активувати не можна((
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lamal
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Додано: Нед 30 бер, 2025 22:47
lamal
Видали її і нову створи. В мене останні дні теж не працювало у всіх в сім'ї. А сьогодні зробив по новому і все ок.
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PUnder
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Додано: Нед 30 бер, 2025 23:03
lamal написав:
Bolt написав:Хтось купляв ОВДП через Приват 24?хочу спробувати бо 23%з відсотків з депо не тішать.
Вам шо 23% жалко?
Залежить з якої суми.
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Bolt
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