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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 30 бер, 2025 23:05
lamal написав:
Зараз діяпідпис навіть активувати не можна((
То має якесь відношення до купівлі ОВДП через Приват 24?
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