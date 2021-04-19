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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 30 бер, 2025 23:05
lamal написав:
Зараз діяпідпис навіть активувати не можна((
То має якесь відношення до купівлі ОВДП через Приват 24?
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Додано: Пон 31 бер, 2025 11:20
Ой+ написав: lamal написав:
Мені укргаз не дає купити овдп через Дію , одразу відмова
Аналогічно. Прилітало повідомлення тероризм, наркота оновіть дані у відділенні. Оновив, результат без змін.
Було таке і в мене - 5 заявок в різні дні і всі "очікуйте листа від ...". Дав їм відпочити від себе, а через місяців два знову зробив заявку і цього разу пройшло. Можливо це і вам стане у нагоді P.S. Не клієнт укргазу
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Додано: Пон 31 бер, 2025 12:27
Bolt написав: lamal написав:
Зараз діяпідпис навіть активувати не можна((
То має якесь відношення до купівлі ОВДП через Приват 24?
Якщо купляти не за свої , то має.
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lamal
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Додано: Пон 31 бер, 2025 12:29
PUnder написав:lamal
Видали її і нову створи. В мене останні дні теж не працювало у всіх в сім'ї. А сьогодні зробив по новому і все ок.
Дякую. Підтримка рекомендує видалити в меню всі підключені пристрої , потім знову авторизуватись. Наче допомогло , але не з першого разу , довелось ще на мобільний інтернет перемкнутись.
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