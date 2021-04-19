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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 816817818819
Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 23:05

  lamal написав:Зараз діяпідпис навіть активувати не можна((

То має якесь відношення до купівлі ОВДП через Приват 24?
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 11:20

  Ой+ написав:
  lamal написав:Мені укргаз не дає купити овдп через Дію , одразу відмова

Аналогічно. Прилітало повідомлення тероризм, наркота оновіть дані у відділенні. Оновив, результат без змін.


Було таке і в мене - 5 заявок в різні дні і всі "очікуйте листа від ...". Дав їм відпочити від себе, а через місяців два знову зробив заявку і цього разу пройшло. Можливо це і вам стане у нагоді P.S. Не клієнт укргазу
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 12:27

Re: Ринок ОВДП

Bolt написав:
  lamal написав:Зараз діяпідпис навіть активувати не можна((

То має якесь відношення до купівлі ОВДП через Приват 24?
Якщо купляти не за свої , то має.
lamal
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 12:29

Re: Ринок ОВДП

PUnder написав:lamal
Видали її і нову створи. В мене останні дні теж не працювало у всіх в сім'ї. А сьогодні зробив по новому і все ок.
Дякую. Підтримка рекомендує видалити в меню всі підключені пристрої , потім знову авторизуватись. Наче допомогло , але не з першого разу , довелось ще на мобільний інтернет перемкнутись.
lamal
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  #<1 ... 816817818819
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